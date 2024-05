Un chercheur de la Fondation Ethereum rejoint EigenLayer en tant que conseiller : conflit d’intérêts en vue ?

Après Justin Drake, un autre chercheur de la fondation Ethereum devient conseiller auprès d'EigenLayer. Alors qu’il a précisé recevoir une quantité importante de tokens EIGEN en contrepartie, la communauté s’interroge sur d’éventuels conflits d’intérêts naissants dans l’écosystème Ethereum.

Un autre conflit d'intérêts au sein de la communauté Ethereum ?

Dankrad Feist, un chercheur de la fondation Ethereum, a annoncé ce lundi 20 mai qu'il occupait désormais un poste de conseiller auprès d'EigenLayer.

Cette révélation, qui suit de près celle de son collègue Justin Drake dimanche dernier, a ravivé les inquiétudes concernant les potentiels conflits d'intérêts entre EigenLayer et des membres influents de la Fondation Ethereum.

Ces craintes ont émergé suite à un tweet de Jordan Fish, influenceur et trader crypto connu sous le pseudonyme Cobie sur X.

S'adressant directement à Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, Jordan Fish interrogeait la pertinence pour des développeurs et des chercheurs de la Fondation Ethereum d'accepter des postes rémunérés de conseiller auprès de projets construits sur cette blockchain.

Capture d’écran de la réponse de Cobie à Vitalik Buterin à propos d’éventuels conflits d’intérêts

Jordan Fish explique que les objectifs de ces projets pourraient diverger de ceux d'Ethereum à court, moyen ou long terme. Ainsi, EigenLayer, le projet de restaking sur Ethereum (ETH), servait d'exemple purement théorique dans son message.

Si Vitalik Buterin n'a pas donné suite à la question, Justin Drake s'est empressé de révéler son rôle de conseiller chez EigenLayer, jouant la carte de la transparence envers la communauté. Il s'est également engagé à réinjecter l'intégralité des revenus perçus dans des projets Ethereum sous forme d'investissements ou de dons.

EigenLayer : une affaire à suivre de très près

De son côté, Dankrad Feist, également chercheur à la Fondation Ethereum, a déclaré qu'il recevrait une « quantité significative » de tokens EigenLayer. Il assure cependant que cela n'aura pas d'influence sur son jugement concernant le protocole et son futur développement. Dankrad Feist a également tenu à lister les avantages et les risques associés au restaking.

À la différence de Justin Drake, Dankrad Feist n'a mentionné aucun engagement concernant le futur réinvestissement de ses gains provenant des tokens EigenLayer. Pour le moment, ni Vitalik Buterin ni la Fondation Ethereum n'ont répondu aux demandes de commentaires des différents médias anglophones.

Cette situation soulève plusieurs questions. D'autres chercheurs de la Fondation Ethereum pourraient-ils être tentés de suivre la même voie ? La Fondation Ethereum prendra-t-elle position officiellement sur ce potentiel conflit d'intérêts ?

Plus largement, comment garantir la neutralité et la transparence au sein de la communauté Ethereum alors que de plus en plus de projets DeFi continuent de se construire dessus ?

Reste à savoir si ces révélations auront un impact sur l'image d'EigenLayer et la confiance que lui accorde la communauté. En attendant, la balle est dans le camp de la Fondation Ethereum, qui devra probablement trancher la question de l'acceptabilité de tels arrangements pour ses chercheurs.

