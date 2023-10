Ethereum (ETH) a-t-il trop changé ? Vitalik Buterin s'interroge

Ethereum (ETH) a fait du chemin depuis sa création en 2015. Veut-on désormais intégrer trop d'éléments au protocole principal, et ne faudrait-il pas revenir à une approche plus minimaliste ? C'est la question que pose Vitalik Buterin, le cocréateur de la blockchain. Zoom sur ces considérations, et ce que cela pourrait augurer pour Ethereum.

