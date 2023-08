Lido consolide sa place de leader avec 10 000 nouveaux déposants d'ETH sur le mois de juillet

Lido, le protocole de finance décentralisée (DeFi) le plus important en termes de TVL, a annoncé avoir dépassé les 15 milliards de dollars de valeur totale verrouillée en juillet, embarquant plus de 10 000 nouveaux déposants uniques sur cette période. Cela constitue une croissance de plus de 50 % par rapport au mois précédent. Bientôt 8 millions d'ETH stakés ?