Le géant BlackRock lance un trust privé afin de proposer du Bitcoin (BTC) sur le marché spot

BlackRock annonce le lancement d'un trust privé afin de proposer le Bitcoin (BTC) sur le marché au comptant pour ses clients institutionnels américains. La nouvelle intervient tout juste une semaine après que le gestionnaire d'actifs ait annoncé son partenariat stratégique avec Coinbase.

BlackRock embrasse le Bitcoin (BTC)

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, fait un pas supplémentaire vers le marché des cryptomonnaies et annonce le lancement d'un trust privé afin de pouvoir proposer le Bitcoin (BTC) à ses clients institutionnels aux États-Unis.

Cette annonce intervient tout juste une semaine après que la multinationale américaine ait annoncé son partenariat avec Coinbase afin de proposer le Bitcoin grâce à son système Aladdin, permettant ainsi à ses clients de superviser leur exposition à la reine des cryptomonnaies en parallèle de leurs obligations et de leurs actions.

La décision est une réponse à la demande des clients du gestionnaire, selon le communiqué :

« Malgré la forte baisse du marché des actifs numériques, certains clients institutionnels continuent de s'intéresser de près à la manière d'accéder à ces actifs de manière efficace et rentable grâce à notre technologie et à nos produits. »

Une déclaration qui affiche un certain contraste avec l'état du marché depuis quelques mois suite aux déboires des différents fonds à l'instar de Celsius, Three Arrows Capital (3AC) ou Voyager Digital, qui n'ont pas aidé à développer la confiance auprès des investisseurs.

Un plan multilatéral

Sans trop de surprise, BlackRock dévoile que le Bitcoin (BTC) est la cryptomonnaie la plus demandée par ses clients soucieux d'investir dans les actifs numériques, étant donné son statut de leader et sa liquidité. Le gestionnaire d'actifs souhaite également participer à la décarbonisation du Bitcoin aux côtés d'organisations comme RMI ou Energy Web, 2 entités spécialisées dans la transition énergétique.

Dans son communiqué, BlackRock annonce également explorer la tokenisation, les cryptomonnaies, les stablecoins et la blockchain, y percevant un intérêt pour ses clients et pour les marchés de capitaux.

Pour le moment, la société a annoncé que son trust à destination des institutionnels ne proposerait, pour le moment, une exposition au Bitcoin qu'exclusivement à travers le marché au comptant (spot).

BlackRock, comme un nombre croissant de géants de Wall Street et plus globalement du secteur financier, souligne une fois de plus son intérêt croissant pour ce type de marché. En avril déjà, elle annonçait un partenariat stratégique avec Circle afin d'étudier de nouveaux cas d'utilisation de l'USDC sur les marchés de capitaux.

Larry Fink, son PDG, déclarait au mois de mars que les divers événements autour du monde, notamment les guerres, devaient inciter les différents pays à l'international à reconsidérer leur dépendance à l'égard du système financier traditionnel.

👉 Dans l'actualité : L'Iran utilisera désormais massivement les cryptomonnaies pour ses importations

Source : BlackRock

