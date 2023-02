Garde de cryptomonnaies : la SEC souhaite réguler l’activité des conseillers en placements

Tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) s’emploie à durcir le ton face à l’industrie des cryptomonnaies, son président, Gary Gensler a proposé de nouvelles règles concernant les conseillers en placements et les « dépositaires qualifiés » :

We @SECGov just proposed to expand & enhance the role of qualified custodians when registered investment advisers custody assets on behalf of investors.

Thru our rule, investors would get the time-tested protections—and qualified custodians—they deserve.

What does this mean? ⬇️ pic.twitter.com/RerUGnpArI

— Gary Gensler (@GaryGensler) February 15, 2023