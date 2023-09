Ce week-end, les membres du G20 se réunissaient en Inde pour discuter des politiques globales. Le rapport de ces discussions, paru ce jour, nous montre que les cryptomonnaies ont été évoquées, notamment du point de vue de la régulation. Les pays du G20 sont tombés d’accord sur la nécessité de réguler l’écosystème rapidement :

« Nous continuons à surveiller de près les risques des développements rapides de l’écosystème des crypto-actifs. Nous approuvons les recommandations de haut niveau du Conseil de stabilité financière (FSB) pour la régulation et la supervision. […] Nous demandons au FSB et aux organismes de normalisation de promouvoir l’implémentation rapide et efficace de ces recommandations de manière globale. »