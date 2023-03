FTX : Sam Bankman-Fried plaidera non coupable concernant ses dernières accusations

Sam Bankman-Fried, ancien PDG de l'exchange FTX, a l'intention de plaider non coupable pour les dernières accusations portées contre lui, y compris des accusations de financement de campagnes politiques et de corruption d'officiels gouvernementaux chinois. L'intéressé a déjà plaidé non coupable pour les 8 premiers chefs d'accusation dont il fait l'objet, notamment concernant des accusations de fraude et de complot.