FTX : Sam Bankman-Fried ne disposera finalement que d'une seule journée pour préparer sa défense

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, ne disposera finalement que d'une seule journée pour préparer sa défense à propos du dernier chef d'accusation pesant sur lui, alors qu'il est actuellement emprisonné dans l'attente de son procès. En parallèle, ses avocats ont déposé de nouveaux documents affirmant qu'il avait agi « de bonne foi » lors de son activité chez FTX.

Le juge durcit le ton contre Sam Bankman-Fried

Une semaine après avoir été placé en détention pour tentative de subornation de témoins, Sam Bankman-Fried et son équipe juridique avaient demandé au juge Lewis Kaplan, en charge de l'affaire FTX, si l'ancien PDG de l'exchange pouvait obtenir le droit de sortir 5 fois par semaine pour préparer sa défense.

Via un document très succinct, le juge n'a finalement accordé à Sam Bankman-Fried le droit de sortir que sur la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mardi 22 août. Plus précisément, l'accusé disposera de 5 heures et demie pour élaborer sa défense aux côtés de ses avocats concernant le dernier chef d'accusation émis à son encontre.

Alors que Sam Bankman-Fried avait vu son chef d'accusation portant sur le financement illégal de campagnes électorales abandonné, ces accusations ont finalement été réintégrées dans le dernier chef d'accusation à l'heure de l'écriture de ces lignes, à savoir sa tentative d'intimider Caroline Ellison, qui a accepté de témoigner contre lui dans le cadre de son procès qui se tiendra au mois d'octobre prochain.

Concernant la demande des avocats de SBF, le juge n'aura finalement accordé qu'un accord restreint : alors que ces derniers avaient demandé 2 ordinateurs portables connectés à Internet pour préparer la défense de leur client, Lewis Kaplan a décidé qu'un seul suffisait. En parallèle, la totalité des autres requêtes déposées par les avocats de Sam Bankman-Fried a été rejetée.

Des indices sur le procès de l'ancien PDG de FTX ?

Hier, lundi 21 août, les procureurs des États-Unis ont déposé un long document d'une centaine de pages au tribunal afin de proposer des instructions sur la manière dont devait être divisé le procès de Sam Bankman-Fried. Ainsi, les 7 chefs d'accusations pesant sur l'ancien PDG de FTX ont été décomposés afin qu'ils puissent être travaillés en détail.

Ce sont, au total, 69 requêtes qui devront être révisées par le juge, ce dernier ayant le dernier mot sur la façon dont il instruira le jury.

Aperçu du document judiciaire déposé par les procureurs

Les avocats de Sam Bankman-Fried ont également transmis leurs propres documents, sur lesquels ils ont fait savoir que les différents reproches portant sur l'intéressé s'apparentaient davantage à des erreurs de jugement et des erreurs de gestion plutôt qu'à des crimes.

« Si M. Bankman-Fried a agi de bonne foi en ce qui concerne l'utilisation des fonds des clients de FTX et avec la conviction que, sur le plan commercial, FTX serait en mesure de couvrir toutes les demandes de retrait des clients, il n'a pas agi avec l'intention spécifique de frauder. »

Dernièrement, l'ancien milliardaire avait tenté de se défendre face aux accusations de subornation de témoins pesant sur lui en indiquant qu'il n'avait fait que suivre les « conseils d'un avocat », et que cela n'était donc pas directement sa faute.

Sources : documents judiciaires (1), (2)

