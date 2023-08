FTX : Sam Bankman-Fried affirme qu'un éventuel emprisonnement porterait atteinte à sa liberté d'expression

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pourrait-il être incarcéré ? Suite à la révélation d'informations privées sur son ex-compagne Caroline Ellison, les procureurs ont demandé la révocation de sa caution de 250 millions de dollars. Ses avocats ont répliqué, affirmant qu'une telle décision poserait de « sérieuses questions » quant au premier amendement des États-Unis.

Sam Bankman-Fried bon pour la prison ?

Le 28 juillet, le ministère de la justice des États-Unis avait demandé à ce que la liberté sous caution accordée à Sam Bankman-Fried - pour un montant record de 250 millions de dollars, rappelons-le - soit révoquée après que l'intéressé ait partagé des informations privées au New York Times concernant Caroline Ellison, son ancienne compagne et ex-responsable d'Alameda Research.

Cette dernière avait plaidé coupable aux accusations de fraude dont elle faisait l'objet, et avait également prévu de témoigner contre Sam Bankman-Fried lors de son procès attendu au mois d'octobre prochain. Ainsi, les procureurs ont accusé l'ancien PDG de FTX d'avoir tenté d'intimider son ex compagne :

« La fuite par l'accusé des écrits privés d'Ellison est un nouvel exemple de sa tentative d'intimider et de persuader par la corruption Ellison en ce qui concerne son prochain témoignage au procès, ainsi qu'une tentative d'influencer ou d'empêcher le témoignage d'autres témoins potentiels en créant le spectre que leurs affaires les plus intimes risquent d'être rapportées dans la presse. »

Ce à quoi son avocat Mark Cohen a répondu :

« Le contact de M. Bankman-Fried avec le journaliste du New York Times n'était pas une tentative d'intimider Mme Ellison ou d'entacher la composition du jury. Il s'agissait d'un exercice correct de son droit à faire un commentaire juste sur un article déjà en cours, pour lequel le journaliste disposait déjà d'autres sources. »

Il a également ajouté qu'une éventuelle détention de Sam Bankman-Fried (ce qui arriverait si sa caution était révoquée) soulèverait de « sérieuses questions » relatives au premier amendement de la Constitution des États-Unis, chargé d'assurer la liberté d'expression des individus.

Un complot contre l'ancien PDG de FTX ?

Dans leur lettre adressée au juge Lewis Kaplan, en charge du dossier FTX et Sam Bankman-Fried, les avocats de l'ancien PDG de FTX ont exprimé que les allégations des procureurs reposaient sur des hypothèses et des insinuations. Ils ont également soulevé la possibilité, étayée par les informations citées dans le document du New York Times, que les informations incriminantes aient pu être divulguées par le gouvernement américain lui-même :

« La formulation de l'article lui-même, qui évoque la date à laquelle le gouvernement commencera à préparer ses témoins au procès et décrit des documents qui n'ont pas été fournis au journaliste par M. Bankman-Fried, indique fortement qu'il a agit comme source. »

Ils ont également ajouté que l'article présentait Caroline Ellison de manière positive, notamment en la décrivant comme « dépassée par son travail, ses insécurités et son déchirement suite à sa séparation avec Sam Bankman-Fried », alors que le gouvernement s'évertuait à présenter Sam Bankman-Fried de manière négative :

« Le gouvernement a tort. Sa version des événements déforme les faits et les sort de leur contexte pour présenter les actions et les intentions de M. Bankman-Fried sous le jour le plus négatif possible. »

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les procureurs et Sam Bankman-Fried sont dans l'impossibilité de communiquer jusqu'à ce que le juge en charge de l'affaire décide s'il révoque la caution de Sam Bankman-Fried ou non.

