MicroStrategy acquiert 467 BTC sur le mois de juillet et compte vendre des actions pour en acheter encore plus

L'éditeur de logiciels MicroStrategy continue d'investir massivement dans le Bitcoin : son fondateur Michael Saylor a annoncé hier soir que l'entreprise avait fait l'acquisition de 467 BTC sur le mois de juillet, portant son investissement total à 152 800 BTC, soit plus de 4,5 milliards de dollars au cours actuel.

In July, @MicroStrategy acquired an additional 467 BTC for $14.4 million and now holds 152,800 BTC. Please join us at 5pm ET as we discuss our Q2 2023 financial results and answer questions about the outlook for #BusinessIntelligence and #Bitcoin. $MSTR https://t.co/SCHeBJ80TH

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 1, 2023