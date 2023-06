MicroStrategy rachète du Bitcoin (BTC) pour 350 millions de dollars supplémentaires

Depuis une semaine, les indicateurs favorables au cours du Bitcoin (BTC) sont tous au vert. Après l'annonce de la demande de BlackRock pour un ETF Bitcoin et le lancement du 1er ETF Bitcoin Futures à effet de levier, Michael Saylor annonce l'acquisition de 12 333 bitcoins supplémentaires par la société MicroStrategy.

MicroStrategy has acquired an additional 12,333 BTC for ~$347.0 million at an average price of $28,136 per #bitcoin. As of 6/27/23 @MicroStrategy hodls 152,333 $BTC acquired for ~$4.52 billion at an average price of $29,668 per bitcoin. $MSTR https://t.co/joHo1gEnR0

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 28, 2023