FTX : Justin Sun cherche à acquérir certains actifs de la plateforme

En bloquant les retraits de ses clients, le groupe FTX a généré plusieurs milliards de dollars de perte chez les investisseurs. Aujourd'hui, l'entreprise recherche des fonds pour combler ce déficit et compenser les pertes de ses utilisateurs.

Dans ce contexte de levée de fonds, des acteurs de l'écosystème Web3 sont intéressés pour acquérir certains actifs de l'exchange en faillite.

C'est le cas de Justin Sun, fondateur de l'écosystème TRON (TRX), conseiller pour l'exchange Huobi, et représentant de la Grenade à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Dans un récent rapport, l'homme aux multiples casquettes a insisté sur le caractère laborieux qu'impliqueraient de futurs rachats d'actifs de FTX :

En outre, des représentants de TRON et de Huobi sont actuellement en déplacement aux Bahamas pour discuter avec les équipes de FTX.

Au moment où le secteur des cryptomonnaies plongeait dans l'une de ses plus graves crises, Justin Sun a été l'un des premiers à affirmer son soutien aux victimes de FTX.

À la veille de la déclaration en faillite de la plateforme, et alors que les retraits étaient bloqués, un accord entre TRON et FTX avait été signé pour permettre le retrait de certaines cryptomonnaies appartenant à l'écosystème TRON (TRX).

FTX Announcement Regarding the Tron Credit Facility:

We are pleased to announce that we have reached an agreement with Tron to establish a special facility to allow holders of TRX, BTT, JST, SUN, and HT to swap assets from FTX 1:1 to external wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 10, 2022