FTX : qui est-ce Français, créateur des Bisounours, visé par une nouvelle plainte contre SBF ?

Des banques auraient-elles aidé l’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, à dérober des fonds appartenant à des clients de la plateforme d’échange ? C’est ce qu’affirment des utilisateurs, qui intentent un nouveau procès à l’encontre du milliardaire déchu. Et il semblerait qu’un Français soit mêlé à l’affaire : rien de moins que le créateur de dessins animés cultes comme Les Bisounours ou Les mystérieuses cités d’or. Comment tout cela s’articule-t-il ?

Un Français créateur des Bisounours lié à l’affaire FTX ?

Selon un rapport de Law360, la plainte a été déposée la semaine dernière par un client de FTX, Connor O’Keefe. L’homme, qui a perdu une somme importante au moment de la chute de la plateforme, affirme que deux banques ont permis à Sam Bankman Fried de mettre la main sur 8 milliards de dollars de fonds clients. Comment ? En facilitant des transferts à l’étranger, hors des juridictions où les fonds auraient pu être récupérés.

Les deux banques nommées sont la Moonstone Bank de l’État de Washington, et une autre institution bancaire liée, la Deltec Bank & Trust Co. Celle-ci opère en dehors des États-Unis, aux Bahamas. Le directeur de ces deux entités, Jean Chalopin, est bien connu des Français : il s’agit du co-créateur de plusieurs dessins animés mythiques en France, dont Les Mystérieuses Cités d’Or, Inspecteur Gadget, ou encore Les Bisounours. Comment est-il alors passé de l’animation au financement de sociétés crypto ?

Au départ, Jean Chalopin s’est fait connaître par la création et la diffusion de dessins animés, notamment grâce à sa filiale DIC Entreprise, qui a été un temps la première entreprise mondiale de création de programmes télévisés destinés aux enfants. La vente de cette société lui a permis de faire fortune en 1987. Il a alors investi dans une banque des Bahamas jusqu’à en devenir le principal actionnaire. C’est la Deltec, dont il est désormais le directeur, et c’est par ce biais qu’il est en lien avec l’affaire FTX. Au-delà de FTX, on notera aussi que la banque Deltec détient une partie des fonds qui garantit le plus grand stablecoin du moment, Tether (USDT).

Les Cités d’or de Sam Bankman-Fried

Jean Chalopin aurait été en lien direct avec Sam Bankman-Fried selon l’accusation. Il aurait facilité l’utilisation de fonds clients pour l’achat de biens et produits de luxe par les équipes de FTX :

« La plainte affirme que Chalopin aurait développé des liens proches avec Bankman-Fried et que Chalopin et les banques savaient que le fondateur de FTX utilisait les actifs des clients pour payer pour des produits de luxe, et pour financer le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research. »

Toujours selon la plainte, Deltec aurait récolté des dizaines de millions de dollars grâce à la clientèle de Sam Bankman-Fried. Alameda Research aurait en effet investi 11,5 millions de dollars dans l’entité bancaire, l’association étant bénéfique pour les deux parties.

Écurie de F1 et propriété dans les Bahamas

L’accusation affirme que Sam Bankman-Fried aurait notamment utilisé ces 8 milliards de dollars pour obtenir un contrat de sponsoring avec l’écurie de F1 Mercedes-AMG-Petronas en 2021. Pour rappel, le logo de FTX ornait la monoplace de Lewis Hamilton jusqu’à la chute de FTX. Une propriété des Bahamas aurait également été achetée avec cet argent.

Les documents liés à l’affaire montrent que FTX et ses entités associées auraient détenu au moins 17 comptes auprès de Deltec, au moment où l’empire de Sam Bankman-Fried s’est effondré. Selon l’accusation, les malversations de Sam Bankman-Fried et de ses associés n’auraient de toute manière pas pu être effectuées sans de solides appuis :

« La fraude de FTX était un immense château de cartes, que Sam Bankman-Fried n’aurait pas pu avoir construit tout seul. […] Sam Bankman-Fried avait besoin de l’aide des accusés pour mettre en place une fraude de cette ampleur. »

C’est donc ainsi que l’on passe des Bisounours et de l’Inspecteur Gadget à Sam Bankman-Fried et à la chute catastrophique de FTX. Le procès aura lieu dans les mois à venir, on devrait donc en apprendre plus sur l’affaire à cette occasion.

Source : Law360, Bloomberg

Images : Nordine Zemrak via Wikimédia Commons (CC BY-SA 4.0)

Banej via Wikimédia Commons (CC BY-SA 3.0)

