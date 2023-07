FTX : la famille Bankman-Fried prévoyait d'acheter une île pour « survivre à l'apocalypse »

Plongée dans l'obscurité d'une dystopie financière, l'affaire FTX prend des proportions inquiétantes avec de nouvelles révélations troublantes. Les documents judiciaires dévoilent des échanges entre la FTX Foundation et Gabe Bankman-Fried, le frère de Sam, concernant l'acquisition de l'île de Nauru pour y mener des expériences mystérieuses et survivre « en cas d'apocalypse ».

FTX atteint la dystopie

Quand le pouvoir et l'argent à n'en plus finir tournent à la dystopie : selon de nouveaux documents judiciaires relatifs à l'effondrement de FTX, il apparaît qu'un responsable de la FTX Foundation (une branche à but non lucratif de l'exchange) avait échangé par message avec Gabe Bankman-Fried, le petit frère de Sam, afin d'acheter l'île de Nauru pour y mener d'étranges expériences.

L'île, située au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aurait ainsi suscité de l'intérêt du cadet de la famille Bankman-Fried pour y construire un bunker dans le cas où « 50 à 99,99 % des gens mouraient », dans le but de faire survivre la communauté « d'altruistes efficaces », un courant dont Sam Bankman-Fried se réclamait, souvent à outrance.

Le mémo mentionne également l'idée de « développer une réglementation raisonnable autour de l'amélioration génétique humaine, et de construire un laboratoire là-bas », une note ajoutant plus loin qu'« il y a probablement d'autres choses qu'il est utile de faire avec un pays souverain ».

Selon d'autres documents déposés par la nouvelle direction de FTX, nous apprenons également que la FTX Foundation aurait accordé un prêt de 30 000 dollars à un individu dans le but d'écrire un livre visant à déterminer les « fonctions d'utilité des êtres humains ». Une autre subvention, cette fois de 400 000 dollars, aurait été accordée à un producteur de vidéos sur YouTube afin de financer des vidéos d'animation pour promouvoir le courant de l'altruisme efficace.

Une histoire trouble de plus

Ancien membre du Parti démocrate, le petit frère de Sam Bankman-Fried est également à l'origine d'une organisation appelée Guarding Against Pandemics, qui vise à promouvoir les investissements gouvernementaux dans la prévention de pandémies. L'organisation s'est notamment illustrée dans le soutien du plan à 30 milliards de dollars du gouvernement Biden qui avait comme objectif d'endiguer les futures épidémies.

Bien que Sam Bankman-Fried ait distribué plusieurs millions de dollars afin de financer l'organisation de son petit frère, ce dernier a pour le moment été épargné par l'affaire FTX, dans la mesure où rien ne lui est directement reproché.

Ces révélations ont surgi jeudi, lorsque la nouvelle direction de FTX a déposé plainte contre Sam Bankman-Fried et ses principaux lieutenants, qui sont accusés d'avoir détourné les fonds de leurs clients pour effectuer de nombreux investissements financiers malhonnêtes. FTX espère récupérer un milliard de dollars dans le cadre de ce dossier.

Au cours de l'audience, Sam Bankman-Fried a également été accusé d'avoir fourni illégalement des informations au New York Times pour discréditer Caroline Ellison, son ancienne compagne et directrice d'Alameda Research, alors que cette dernière devait témoigner contre lui.

Source : CNBC

