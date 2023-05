FTX : les dirigeants de la plateforme ont gaspillé 220 millions de dollars avant la faillite

Les anciens dirigeants de FTX, Sam Bankman-Fried, Gary Wang et Nishad Singh, sont poursuivis pour avoir gaspillé 220 millions de dollars des fonds des clients pour l'acquisition douteuse d'une entreprise nommée Embed. L'acquisition aurait été finalisée alors qu'Alameda Research, le fonds d'investissement impliqué, était déjà totalement insolvable.

220 millions de dollars volés aux clients de FTX pour du vent

Nouveau retournement dans le dossier FTX, et pas des moindres : Sam Bankman-Fried, Gary Wang et Nishad Singh, les principaux dirigeants de l'exchange, sont poursuivis par la nouvelle direction présidée par John Ray III concernant le gaspillage de 220 millions de dollars - issus des fonds des clients - dans le cadre d'une acquisition douteuse.

Selon la plainte déposée au tribunal des faillites du Delaware (celui qui supervise le dossier FTX) le 17 mai dernier, les dirigeants dont nous parlons auraient donné leur aval pour qu'Alameda Research, le fonds d'investissement géré par Caroline Ellison, investisse 220 millions de dollars au sein d'une entreprise nommée Embed au côté de West Realm Shires, une filiale de FTX.

Seulement, cette acquisition aurait été finalisée au mois de septembre dernier, alors qu'Alameda Research était déjà insolvable, ce que les dirigeants de l'empire de Sam Bankman-Fried n'ignoraient pas. Ainsi, ces derniers auraient sciemment prélevé des fonds chez FTX - et donc aux clients de l'exchange - afin de financer la transaction.

Par ailleurs, le montant nécessaire à cette acquisition aurait été très largement surévalué. Selon le document judiciaire, Embed détenait seulement 37 millions de dollars d'actifs et réalisait à peine 25 000 dollars de bénéfices au 31 mars 2022.

Aucune diligence raisonnable, et des documents falsifiés

Selon les avocats actuels de FTX, les dirigeants de l'exchange auraient maquillé les transactions entre les sociétés afin que la provenance des fonds soit dissimulée, mais également dans l'optique de se protéger eux-mêmes. Ce qui, bien sûr, vient directement les incriminer et prouver qu'ils étaient pleinement conscients de la situation.

Les avocats de FTX espèrent ainsi récupérer 55 millions de dollars versés à l'ancien PDG d'Embed dans le cadre d'une prime de rétention plutôt floue puisqu'elle ne l'obligeait pas à rester dans l'entreprise après la finalisation de l'accord. En plus de cette somme, le PDG aurait également touché 100 millions de dollars rien que pour sa participation en tant que principal actionnaire de l'entreprise.

De plus, selon divers documents et conversations internes, aucun procédé de diligence raisonnable n'aurait été mené par les équipes de FTX afin d'étudier si Embed représentait un investissement fiable et si ses fondations étaient solides.

Nous apprenons par ailleurs qu'une procédure de revente d'Embed aurait été menée au début de l'année 2023, avec pour seule offre de rachat celle de son propre ancien PDG, qui proposait 1 million de dollars à cet effet. Une somme dérisoire, comparée au montant investi par l'ancienne direction de FTX, qui n'aura donc finalement servi absolument à rien.

« Le résultat de la procédure d'appel d'offres - y compris l'offre de 1 million de dollars de M. Giles [le PDG d'Embed, NDLR] , soit 0,45 % du prix d'achat payé par WRS quelques mois auparavant - ne laisse aucun doute sur le fait que les 220 millions de dollars payés par WRS pour acquérir Embed ont été largement gonflés par rapport à la juste valeur de l'entreprise, ce que M. Giles savait pertinemment. »

