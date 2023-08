FTX : le département de la Justice s'oppose à la venue d'experts choisis par Sam Bankman-Fried pour son procès

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, est en procès et a demandé le témoignage de 7 experts pour sa défense. Cependant, le département de la Justice des États-Unis s'oppose à cette demande, affirmant que ces experts apporteraient des conclusions juridiques inappropriées et perturberaient le jury. L'horloge tourne, alors que le procès de Sam Bankman-Fried est prévu dans 1 mois.

Querelle entre Sam Bankman-Fried et les procureurs

Alors que le procès de Sam Bankman-Fried débutera dans environ 1 mois, ce dernier a vu l'une de ses dernières requêtes en justice mise en péril par le département de la Justice des États-Unis.

L'ex-PDG de FTX, ancien 2e plus important exchange de cryptomonnaies au monde et désormais en faillite, a souhaité obtenir le témoignage de 7 experts dans le cadre de son procès étant donné la complexité de l'affaire qui englobe à la fois des sujets techniques et administratifs.

Mais via un document de 45 pages expliquant plus spécifiquement la raison derrière leur action, les procureurs ont fait savoir que l'intervention de ces experts était malvenue et ne ferait que troubler le jury, et que leurs travaux manquaient de fiabilité ou de « base factuelle », voire qu'ils ne répondaient tout simplement pas aux règles fédérales applicables en vigueur.

« Les experts proposés proposeraient des conclusions juridiques qui empiètent sur le domaine de compétence de la Cour et du jury, ou ne servent à rien d'autre qu'à donner une patine d'expert à des témoignages par ouï-dire inadmissibles sur l'absence supposée de connaissance ou d'intention criminelle de l'accusé. »

Les 7 experts proposés par Sam Bankman-Fried comprennent un avocat britannique, le président de la société de conseil Tom Bishop & Associates, le directeur de la société de conseil Guidepost Solutions, le directeur de Maxwell Consulting, un professeur de la Capital University Law School, le directeur général de la société de conseil PVA Toucan International et enfin un professeur à la Stephen M. Ross School of Business du Michigan.

Selon le département de la Justice des États-Unis, le tribunal devrait « exercer son pouvoir de contrôle » afin d'exclure les témoignages des experts dont nous parlons.

Des experts bien payés pour leurs services

Au-delà de la nouvelle querelle entre l'équipe de défense de Sam Bankman-Fried, notons que l'intervention de ces experts est plutôt chère payée, et devrait même se compter en dizaine de milliers de dollars : chaque expert demande à être payé pour un tarif horaire allant de 400 jusqu'à 1 200 dollars pour son travail.

Et ce, alors que Sam Bankman-Fried avait précédemment déclaré qu'il n'avait « que » 100 000 dollars sur son compte personnel. John Ray III, nommé comme PDG de FTX le temps que l'affaire trouve un dénouement, avait précédemment refusé que les frais de défense de SBF soient pris en charge par l'exchange.

En parallèle, une autre action en justice allègue que l'ancien PDG de FTX utiliserait les fonds détournés des clients de l'exchange pour payer ses frais de défense, notamment à travers un transfert de 10 millions de dollars effectué plus tôt à son père, Joseph Bankman.

De son côté, le département de la Justice des États-Unis a convoqué Nashid Singh et Caroline Ellison, 2 anciens compères de Sam Bankman-Fried, afin de les faire intervenir au procès. Les 2 individus ont tous les deux plaidé coupables concernant leurs accusations respectives.

Sam Bankman-Fried est actuellement emprisonné au Metropolitan Detention Center de Brooklyn dans l'attente de son procès. S'il est reconnu coupable de ses accusations, l'ancien PDG de FTX encourt une peine allant jusqu'à 115 années de prison.

Source : Fortune

