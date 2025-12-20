Affaire FTX : Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh ont reçu une dernière condamnation

Trois cadres de FTX et Alameda Research ont reçu une dernière condamnation cette semaine. Ils ne pourront pas prétendre à un rôle de cadre dans quelque entreprise que ce soit, pour une durée de 8 à 10 ans.

Les cadres de FTX reçoivent leur dernier jugement

Les trois cadres mis en cause étaient les bras droits de Sam Bankman-Fried. Il s’agit de Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research et ex-compagne de SBF, Gary (Zixiao) Wang, l’ancien directeur technique de FTX Trading et Nishad Singh, l’ancien co-ingénieur en chef de FTX.

Bankman-Fried, Wang et Singh, avec la connaissance et le consentement d’Ellison, ont exempté Alameda de ces mesures de gestion des risques et lui ont accordé une ligne de crédit pratiquement illimitée, financée par les clients de FTX.

💡 Notre guide pour protéger et sécuriser ses cryptomonnaies

Contrairement à Sam Bankman-Fried, les trois acolytes avaient plaidé coupable et avaient ainsi bénéficié de peines réduites. Caroline Ellison avait cependant écopé de 2 ans de prison et d’une amende très importante. Gary Wang et Nishad Singh ont déjà purgé une peine d'emprisonnement courte et bénéficient d’une liberté surveillée.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Pas de poste à responsabilité pendant plusieurs années

En plus de cela, la SEC devait statuer sur le futur de ces trois cadres. Elle a donc confirmé cette semaine qu’ils ne pourraient pas être cadre dirigeant d’une entreprise pour une durée conséquente : 10 ans pour Caroline Ellison et 8 ans pour Gary Wang et Nishad Singh.

En plus de cela, les trois cadres sont sous surveillance juridique renforcée : toute nouvelle violation des règles de protection des investisseurs ou toute violations des lois fédérales les exposeraient à des sanctions pénales supplémentaires et des peines de prison supplémentaires.

👉 Dans l’actualité – Hacks crypto : plus de 3,4 milliards de dollars volés en 2025 – La Corée du Nord arrive en tête

L’affaire FTX avait conduit à des pertes parmi les plus importantes de l’histoire des cryptomonnaies. Il est estimé que 1 million de clients particuliers avaient été touchés dans le monde, avec des pertes s’élevant entre 8 et 10 milliards de dollars. Plusieurs entreprises, à l’instar de Genesis Global Capital ou Voyager Capital avaient également été conduites à la faillite.

De son côté, Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison et plusieurs milliards de dollars de restitution. Il purge actuellement sa peine et espère un pardon présidentiel de la part de Donald Trump.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Source : SEC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.