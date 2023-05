FTX : l'auteur du best seller « The Big Short » s'apprête à sortir son livre sur l'empire de Sam Bankman-Fried

Michael Lewis, l'auteur à succès de « The Big Short », serait sur le point de publier un livre sur FTX et son fondateur, Sam Bankman-Fried. Ce récit promet d'être captivant et révélateur, offrant un aperçu de l'ascension et de la chute de Bankman-Fried. Prévu pour sortir le 3 octobre prochain, ce livre suscite déjà beaucoup d'attentes.

Le récit de FTX, futur best seller ?

Michael Lewis, l'auteur à succès américain qui s'est notamment fait connaitre pour son best seller « The Big Short » publié en 2010 et traitant de l'accumulation de la bulle immobilière et des crédits au début des années 2000, ou encore pour son plus récent ouvrage « The Premonition », serait sur le point de finir son livre sur FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried.

L'information est sortie lors de la conférence Bitcoin 2023 qui s'est déroulée le 18 mai dernier, au cours de laquelle l'auteur a fait savoir qu'il avait interviewé des membres du cercle proche de Sam Bankman-Fried, en plus d'une centaine d'individus dont des employés de ses différentes entreprises ainsi que de régulateurs américains et bahaméens.

Michael Lewis n'a pas donné de date précise quant à la sortie du livre, mais selon Amazon, ce dernier devrait sortir pour le 3 octobre prochain, ce qui coïnciderait à quelque chose près avec la date du procès de SBF. Nous connaissons toutefois le nom de l'ouvrage, à savoir « Going Infinite : the Rise and Fall of a New Tycoon », qui se traduit par « Vers l'infini : l'ascension et la chute d'un nouveau magnat ».

Selon Tom Penn, l'éditeur de Michael Lewis (Penguin Books), l'auteur serait le seul à même de retranscrire fidèlement l'histoire de Sam Bankman-Fried grâce à la proximité exclusive qu'il a pu entretenir avec l'ancien milliardaire :

« Sam Bankman-Fried valait des milliards ; aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Et pourtant, personne ne sait rien de lui. [...] Personne, sauf Michael Lewis, qui était à ses côtés lorsque tout s'est passé, et qui nous fait pénétrer dans l'esprit et le monde d'un personnage dont l'ascension phénoménale et la chute vertigineuse résument notre époque vertigineuse et désorientée. »

Des informations exclusives sur Sam Bankman-Fried et son empire

Selon Michael Lewis, le bouquin devrait retracer fidèlement l'histoire de Sam Bankman-Fried, l'auteur ayant eu le privilège de le suivre pendant près de 2 ans, y compris après l'effondrement de FTX, période durant laquelle le fondateur de FTX l'a autorisé à venir l'interviewer dans la maison de ses parents en Californie.

Hasard des choses, l'auteur de The Big Short aurait été sur le point de finaliser son ouvrage peu avant l'effondrement de FTX, avec toutefois l'impression de ne pas avoir de « finalité », comme il l'a lui-même expliqué à travers une conversation avec un membre de son entourage :

« Ton problème, c'est que tu n'as pas de troisième acte. Tu as les deux premiers actes, mais tu n'as pas de troisième acte ». Un troisième acte qui sera ainsi constitué de l'effondrement de FTX, tombé à pic, et de sa centaine de filiales dont Alameda Research.

Ce livre devrait ainsi lever le voile sur de nombreux mystères et faire son lot de révélations, voire s'inscrire comme le plus grand récit de Michael Lewis, selon son éditeur :

« C'est un récit captivant, révélateur, à couper le souffle, par l'un des plus grands chroniqueurs de notre époque - et son histoire la plus importante à ce jour. »

Sources : The Guardian, CoinTelegraph

