FTX : l'ancien haut responsable Ryan Salame plaide coupable et pourrait avoir à rendre 1,5 milliard de dollars

Comme il l'avait annoncé le mois dernier, Ryan Salame, l'ancien co-dirigeant de FTX Digital Markets, la branche bahaméenne de l'exchange (là où se situait son siège), a plaidé coupable aux diverses accusations dont il fait l'objet.

L'intéressé a comparu hier, jeudi 7 septembre, devant le tribunal de Manhattan, répondant aux fraudes dont il est accusé, à savoir le financement de campagnes électorales et le détournement d'argent.

Selon les divers documents trouvés par la nouvelle direction de FTX, Ryan Salame avait effectué plus de 24 millions de dollars de donations politiques, majoritairement auprès de candidats républicains, en 2021 et en 2022.

Selon Inner City Press, qui a retransmis la séance au tribunal, Ryan Salame a totalement admis l'illégalité des faits :

Judge Kaplan: What did you do?

Salame: I made $10 million in political contributions and called them loans, which I never intended to repay. This was supported by Sam Bankman-Fried. I knew it was prohibited.

Judge Kaplan: Government?

AUSA: We can proffer on venue

— Inner City Press (@innercitypress) September 7, 2023