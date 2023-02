FTX alerte les investisseurs sur les tokens supposés représenter la dette de la plateforme

Les débiteurs en charge de la faillite de FTX ont alerté les investisseurs sur les éventuelles fraudes qui pouvaient émerger autour de la dette de la plateforme.

The FTX Debtors remind stakeholders to be on alert for scams from entities claiming to be affiliated with FTX. The FTX Debtors have not issued any debt token and any such offers are unauthorized. All announcements will occur through this account and https://t.co/5G4nXK4kJr

— FTX (@FTX_Official) February 17, 2023