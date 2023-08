FTX : l'agent qui gère les fonds clients restants subit une attaque

La nouvelle a été annoncée par FTX tôt ce matin. Dans un communiqué bref, la plateforme confirme que l’agent de réclamation Kroll a connu une attaque visant certaines données client :

(1/3) FTX learned that Kroll, the claims agent in the bankruptcy, experienced a cybersecurity incident that compromised non-sensitive customer data of certain claimants in the pending bankruptcy case.

