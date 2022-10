FTX distribuera 6 millions de dollars aux victimes d'une campagne de hameçonnage

Sam Bankman-Fried a annoncé cette mesure dans un fil Twitter où il évoquait les dangers de campagnes de hameçonnage. Plus précisément, c’est une attaque récente qui a retenu son attention. Des utilisateurs ont vu leurs comptes utilisés pour procéder à des échanges non autorisés, en s’enregistrant sur des sites frauduleux. En particulier, un faux site se faisant passer pour le fournisseur de bots de trading 3 Commas.

9) They provided their FTX api keys to use the sites' trading tools. Others users were probably phished through other methods. But one way or another, these users were exploited by third party attackers.

Les utilisateurs ont fourni leurs clés API pour que leur compte FTX soit utilisé. Le PDG de FTX rappelle qu’il en va de la responsabilité des utilisateurs de ne pas fournir des accès à des sites frauduleux, et que les plateformes d’échange ne peuvent pas à leur niveau faire grand-chose lorsque ce type d’attaques survient.

Mais cette fois, FTX a fait le choix de verser une compensation aux utilisateurs affectés. Elle s’élèvera à hauteur de 6 millions de dollars. Sam Bankman-Fried précise qu’il s’agit uniquement d’utilisateurs de FTX, et invite les autres plateformes à faire de même.

Le PDG souligne cependant qu'il s'agit d'un geste inhabituel, qui ne doit pas être vu comme un précédent. FTX ne dédommagera pas à l'avenir les victimes de phishing :

13) But in this particular case, we will compensate the affected users.

THIS IS A ONE-TIME THING AND WE WILL NOT DO THIS GOING FORWARD.

THIS IS NOT A PRECEDENT.

We will not making a habit of compensating for uses getting phished by fake versions of other companies!

— SBF (@SBF_FTX) October 23, 2022