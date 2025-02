France : les tranches de l’impôt sur le revenu revalorisées de 1,8 % – Qu’est-ce que cela change ?

Une mesure concernant l'impôt sur le revenu vient d'être adoptée en commission mixte paritaire. Elle revalorise les tranches de 1,8%, afin de s'adapter à l'inflation. Qu'est-ce que cela veut dire pour les Français ?

Les tranches de l’impôt sur le revenu ajustées dans le nouveau budget

Le projet de budget en cours d’examen inclut désormais cette revalorisation des tranches de l’impôt sur le revenu, qui ont été rehaussées de 1,8 %, au lieu des 2 % initialement prévues par le gouvernement Barnier.

Les revenus de l’année 2024 disposeront donc de nouveaux barèmes lors de la déclaration. Cela afin de tenir en compte de la progression de l’inflation, chiffrée par l’Insee pour l’année passée.

Concrètement, cela veut dire que 619 000 contribuables ne deviendront pas imposables sur la base de leurs derniers revenus. Pour 2024, l’Insee a chiffré l’inflation autour de 2 %. Le seuil actuel s’approche donc mais ne vient pas entièrement compenser les hausses des prix à la consommation.

Une adoption progressive du Budget jalonnée d’écueils

Le gouvernement Bayrou, qui a déclenché 2 fois le 49.3 pour faire adopter le budget, a également mis en place des hausses d’impôts pour les ménages et entreprises les plus aisés. Cela correspond aux personnes célibataires gagnant plus de 250 000 euros par an.

Si ce premier examen du budget ne conduira pas à une motion de censure, reste désormais l’examen du plan de financement de la Sécurité sociale. Là aussi, un 49.3 pourrait être utilisé par le gouvernement Bayrou, ce qui l’exposerait à une 3e motion de censure déjà prévue par la France Insoumise.

Si le Parti socialiste comme le Rassemblement national ont confirmé ne pas voter la première et seconde motion de censure, on ne sait pas encore quel sera le positionnement pour la suivante.

En plus de cela, un quatrième 49.3 devrait être utilisé d’ici à la semaine prochaine, pour la partie « dépenses » du budget de la Sécurité sociale. Les tensions autour du financement de l’État ne sont donc pas finies et le Premier ministre est encore sur une pente très glissante.

Source : 20 Minutes

