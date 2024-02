France : la start-up Bolero lève 2 M€ pour permettre aux fans d’investir dans des parts de musique

Lundi, la start-up française Bolero a annoncé une levée de fonds à hauteur de 2 millions d’euros, lui permettant ainsi de poursuivre sa croissance dans le but de permettre aux fans d’acheter des parts de musiques de leurs artistes préférés.

Plusieurs noms connus de l’industrie Web3 et du monde de la musique ont ainsi pris part à ce tour de table mené par XVC Tech, un fonds d’investissement spécialisé dans les actifs du monde réel (RWA). Parmi les investisseurs, nous retrouvons donc Sebastien Borget, cofondateur de The Sandbox (SAND) ou encore les artistes Petit Biscuit et Le Motif, pour ne prendre que quelques exemples :

🚨 Fundraising

We're glad to announce a €2M fundraising round to accelerate our company’s expansion and unlock the untapped value of Music IP.

This round was led by @XVCTech and followed by @Newfund, @PetitBiscuit (Artist), Le Motif (Producer), Thierry Boyer (Influence Growth… pic.twitter.com/gm56aJGZYD

— Bolero (@boleromusic_) February 26, 2024