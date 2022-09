Le groupe du Bored Ape Yacht Club (BAYC) sera suivi par les producteurs de Beyoncé, Kanye West & Bruno Mars

Le groupe KINGSHIP se définit comme « le premier supergroupe de Bored Apes à avoir signé sur un label majeur ». Et pour cause : ce groupe de musique du metaverse est suivi par Universal Music, et compte bien montrer son sérieux.

Et cela passe par des producteurs d’ampleur, qui vont suivre le groupe du BAYC. KINGSHIP a annoncé hier que Chauncey Hollis, plus connu sous le nom de « Hit Boy », ainsi que James Fauntleroy, allaient désormais gérer la production :

Now you know who’s behind the boards. Welcome to KINGSHIP @Hit_Boy & @fauntleroy 🐐🎵🐐 pic.twitter.com/waHkMx9L2w

— KINGSHIP (@therealkingship) September 12, 2022