Les NFT au service des droits d'auteur : le DJ Agoria transforme l'expérience musicale grâce au Web3

Poids lourd de la scène techno française et internationale, Agoria célèbre son second anniversaire en tant qu’artiste numérique impliqué dans la révolution du Web3. Pour remercier ses plus fervents collectionneurs de NFT, il leur a dédié un morceau inédit baptisé {agorians}. Et ce n’est pas tout, car il s’est associé à la plateforme Bolero pour leur offrir l’intégralité des droits qui y sont rattachés. Explications.

Agoria fait un beau cadeau à sa communauté du Web3

Après plus de deux décennies à faire danser les amateurs de musique électronique aux quatre coins de la planète, le Lyonnais Sébastien Devaud, aka Agoria, fait aujourd’hui partie des artistes les plus actifs dans l’univers naissant du Web3.

Comme beaucoup de musiciens, Sébastien Devaud a vu ses plans chamboulés par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Mais la fermeture des clubs et l’annulation des festivals n’ont pas entamé sa créativité.

Poussé par la galeriste Victoire de Pourtalès, il s’est associé à deux de ses amis pour créer en 2021 son tout premier NFT (token non fongible), un film étonnant permettant d’observer ce qui se passe dans le sol au moment de la croissance du chanvre. Baptisé « Phytocene », ce premier projet a inspiré toute sa pratique artistique actuelle, qui s’inscrit dans ce qu’il appelle l’art génératif biologique. L’objectif ? Inscrire le vivant dans la blockchain.

Depuis sa première expérimentation dans le Web3, Agoria a multiplié les projets liés à la blockchain. Il a notamment prévu d’inaugurer cette année son Land dans le metaverse The Sandbox. Il a également sorti plusieurs dizaines de NFT sur la blockchain Tezos, qu’il apprécie particulièrement pour ses frais peu élevés, et s’est associé à Ledger pour une collection baptisée {Comp-nd}.

Agoria fête aujourd’hui ses deux ans en tant qu’artiste numérique, et il a décidé de marquer le coup en offrant une belle récompense aux membres les plus actifs de sa communauté. Il a créé pour eux un morceau inédit baptisé {agorians}, sorti le 7 juin 2023, avant de s’associer à la plateforme Bolero pour leur transférer tous les droits qui y sont liés, et ce pour l’éternité.

Un partenariat franco-français avec la plateforme Bolero

Fondée en 2021 par des professionnels de la musique et des pionniers de la technologie blockchain, la plateforme Bolero est une innovation française. En plus d’émettre des fan tokens, elle permet aux fans d’acquérir des parts dans les morceaux de leurs artistes favoris (ou Song Shares). Cela leur permet de soutenir la création musicale, mais aussi d’être intéressés au succès de leurs musiciens préférés. En effet, la détention d’une ou plusieurs parts d’un morceau permet de percevoir une partie des royalties qui y sont attachées. Les acquéreurs touchent ainsi un pourcentage sur les droits d’enregistrement.

Toujours curieux d’expérimenter les infinies possibilités offertes par Web3, Agoria a noué un partenariat avec Bolero pour récompenser ses plus fidèles collectionneurs de NFT. Il a créé un nouveau titre qu’il a décidé de leur offrir. Un morceau entraînant baptisé {agorians}, en référence au surnom qu’il donne aux membres de sa communauté.

En pratique, 100% des royalties liées à ce morceau inédit sont distribuées à ses fans : 90% sont réservées aux 100 principaux collectionneurs de sa collection de NFT {Comp-nd}, ainsi qu'aux propriétaires de ses œuvres sorties sur Tezos, tandis que les 10% restant ont été mis en vente sur Bolero, afin d’offrir une chance à tous les fans désireux de rejoindre l’aventure.

Dans le détail, les propriétaires de parts de morceaux toucheront des revenus provenant :

Des ventes numériques (téléchargements et streaming) ;

(téléchargements et streaming) ; Des ventes physiques ;

; Des accords de synchronisation (en cas d’utilisation du morceau dans un film ou une publicité).

William Bailey, PDG et cofondateur de Bolero, a tenu à souligner l’importance de cette collaboration pour l’avenir de l’industrie musicale :

« Il s'agit du premier partage à 100 % de la propriété intellectuelle d'une chanson, qui ouvre la voie grâce à un artiste qui s'est toujours montré à la pointe de l'innovation. Les artistes pourront tirer parti de cette nouvelle norme pour monétiser de 1 % à 100 % de leurs catalogues musicaux, retrouvant ainsi leur indépendance et bénéficiant d'une nouvelle source de revenus à la fois durable et récurrente. »

Une nouvelle étape dans l'exploration du Web3 par Agoria

Avec ce nouveau projet, Agoria récompense les membres de sa communauté tout en cherchant à les rapprocher. Et quoi de mieux pour les rassembler qu’un hymne fédérateur qui a déjà fait ses preuves sur les dancefloors d’Ibiza ? En tout cas, certains « Agorians » parmi les plus enthousiastes n’ont pas hésité à faire le déplacement à Lisbonne le 7 juin 2023, dans le cadre de la Non Fungible Conference, afin d’assister à la release party officielle du morceau sorti le même jour.

Agoria, lui, a tenu à rappeler les raisons qui l’ont poussé à sortir une nouvelle fois des sentiers battus de la création musicale :

« Il est temps d'innover, d'expérimenter et de rendre la pareille à tous les fidèles "Agorians" qui m'ont soutenu ces deux dernières années. J'y vois également une opportunité sincère et légitime pour mes partenaires traditionnels d'entrer dans notre écosystème. Je suis heureux que Sapiens Records, Believe Distribution et Bolero se soient associés pour que cela se produise. »

On a hâte de voir ce que le musicien lyonnais nous prépare pour la suite, notamment pour célébrer l’inauguration prochaine de son Land dans The Sandbox.

