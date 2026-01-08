Quelle hausse des salaires prévoir en France pour 2026 ?

Une étude du cabinet WTW révèle les tendances en termes de salaires pour l'année 2026. Si des hausses mesurées sont à prévoir dans l'ensemble, elles seront plus ciblées sur des profils particuliers.

Des hausses de salaire inégales en France en 2026

Les budgets d’augmentation salariale seront stabilisés autour de 3,1 % cette année, selon l’enquête de WTW. Alors que des augmentations généralisées avaient eu tendance à être appliquées ces dernières années, 2026 marquera le retour des augmentations individuelles. Cela s’inscrit dans une tendance au ralentissement de l’inflation :

Ces chiffres traduisent une normalisation progressive après les niveaux historiquement élevés observés entre 2022 et 2024. Ils reflètent également un environnement macro-économique plus apaisé, mais encore fragile, qui incite les entreprises à la prudence.

Fait notable, les entreprises dont le siège social est situé en France seront moins généreuses que leurs homologues étrangères : elles n’augmenteront les salaires que de 2 %.

Certains secteurs augmenteront cependant plus que d’autres leurs employés. L’énergie et les ressources naturelles voient l’enveloppe dédiée aux augmentations progresser de 3,2 % en moyenne, tout comme la pharmaceutique, la chimie, l’industrie et les technologies/télécoms. Cette hausse reste cependant mesurée par rapport à la moyenne d’autres pays (3,8 % tous secteurs confondus pour la Chine et 3,5 % pour les Etats-Unis notamment).

Autre tendance de 2026 : les entreprises feront des efforts d’équité pour lisser les différences de salaire :

46 % des entreprises prévoient de consacrer une partie de leur budget d’augmentations 2026 à des ajustements d’équité interne et femmes-hommes, contre 40 % en 2025.

Les entreprise continuent donc l’évolution initiée ces dernières années, alors que 2026 débute, toujours selon le rapport de WTW :

2026 n’est pas une année de rupture brutale, mais une année de maturité. Après plusieurs exercices dominés par des logiques de rattrapage inflationniste, les entreprises entrent dans une phase où la rémunération redevient un levier stratégique à part entière

Source : WTW

