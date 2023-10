France : Ledger se sépare de 12 % de son personnel face à la chute des cryptomonnaies

Malgré 6,5 millions de hardware wallets Nanos vendus à travers le monde, Ledger a annoncé jeudi une importante vague de licenciements. Pascal Gauthier, son PDG, indique que 12 % des effectifs sont concernés.

Ledger annonce une vague de licenciements

Nous l’annoncions encore cette semaine avec Chainalysis, le bear market n’épargne aucun acteur de l’écosystème des cryptomonnaies. Jeudi, nous en avons encore eu l’exemple avec Ledger, le leader français des hardware wallet, dont le PDG Pascal Gauthier a évoqué « des décisions non voulues, mais nécessaires », pour informer d’une vague de licenciements.

Avant cela, l’intéressé est revenu en premier lieu sur les réussites de l’entreprise du début d’année, dont une importante levée de fonds de 100 millions d’euros, bien que cela n’ait pas empêché pas cette « difficile décision » :

« Malgré tous nos efforts, nous devons continuer à prendre des décisions qui participeront à la pérennité de notre entreprise. La situation macroéconomique actuelle limite notre capacité à générer des revenus. En réponse à ce contexte difficile, nous sommes contraints de réduire nos effectifs à l’échelle globale. Cela signifie malheureusement que nous devons prendre la difficile décision de réduire les effectifs de Ledger de 12 %. »

Malgré tout, Pascal Gauthier insiste sur le fait que la direction et les ressources humaines « travaillent intensément pour que cette transition se déroule de la manière la plus favorable possible pour tous », et que tous ces départs seront conformes au droit français.

👉 Formez-vous aux différents piliers des cryptomonnaies grâce à l’ensemble de nos guides

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

Ledger reste solide malgré tout

Avec un marché dégradé, il est logique que par lien de cause à effet, la demande en hardware wallets diminue. Néanmoins, Ledger insiste sur des bases solides concernant la distribution de ses produits, avec des réseaux de distribution partout dans le monde, notamment aux Émirats arabes unis, en Allemagne, en Australie, ainsi « qu’une présence e-commerce solide en Inde ».

Bien que le lancement officiel ait pris du retard, le Ledger Stax, symbolisant la nouvelle génération de hardware wallet de la marque, pourrait également en assurer son renouveau. De leur côté, les abonnements à venir au service Recover devraient apporter une source de revenus régulière, tandis que TRADELINK peut amener plus d’institutionnels à s’intéresser aux produits de Ledger Entreprise.

Pour conclure son annonce, Pascal Gauthier a tenu à finir sur une note optimiste pour le futur :

« Avons-nous été parfaits en toutes circonstances ? Non. Nous avons déjà fait des erreurs, et cela fait partie du processus. Mais je pense sincèrement que ce que nous apportons de positif dépasse largement le négatif, et que nous allons sortir de ce marché baissier plus forts, ensemble. »

Tandis que Ledger est aujourd’hui mise au défi, les mois et les années à venir permettront de juger si les choix d’aujourd’hui la conforteront ou non dans sa place de leader.

👉 Dans l’actualité également — Bientôt des prêts immobiliers sur la Fintech Revolut ?

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Ledger

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.