France : Entreparticuliers devient la 1re Ethereum Treasury Company

Entreparticuliers, qui propose de mettre en relation propriétaires et individus à la recherche d'un logement sur Internet, devient la 1re Ethereum Treasury Company en France. La société annonce poursuivre son activité, mais compte faire de l'achat d'Ether sa nouvelle force.

Entreparticuliers se lance dans l'achat d'Ether (ETH)

Lancé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, son actuel président, Entreparticuliers.com est un site spécialisé dans la diffusion d'annonces immobilières visant à mettre en relation les propriétaires et les individus à la recherche de logements.

Aujourd'hui, l'entreprise vient d'annoncer qu'elle allait devenir une « Ethereum Treasury Company », c'est-à-dire qu'elle compte accumuler de l'Ether, la crypto de la blockchain Ethereum, dans sa trésorerie. Pourquoi ? Pour donner une nouvelle impulsion à Entreparticuliers, selon son président. Une initiative inspirée par les « récents succès boursiers » des sociétés ayant adopté un modèle similaire, telles que The Blockchain Group avec son adoption du Bitcoin.

Mais Stéphane Romanyszyn a préféré orienter son choix vers l'ETH, la 2e crypto la plus capitalisée du marché, « considéré aujourd’hui comme l’infrastructure centrale de la finance numérique et la tokenisation des RWA (Real World Assets) ». Selon son communiqué, Entreparticuliers prévoit d'acheter de l'Ether via l'apport de capitaux de la part de son fondateur et de partenaires financiers.

« La création d’un écosystème d’ingénieurs, développeurs et entrepreneurs pour bâtir des solutions autour de la tokenisation des actifs réels » et « la participation active à la construction de la finance décentralisée sur Ethereum » sont également cités comme objectifs.

Nous ne changeons pas seulement de stratégie. Nous changeons de paradigme. Nous voulons être à l’avant-garde d’une transformation globale de la finance, de l’immobilier et de la gestion d’actifs, tout comme Internet a transformé les médias. Stéphane Romanyszyn

Selon nos informations, Entreparticuliers.com continuera son activité habituelle, et l'achat d'ETH sera une nouvelle composante de l'entreprise. « C'est un enrichissement et non un changement radical, » a déclaré son président.

Le cours de l'action de l'entreprise (ALENT) a grimpé de 315 % depuis l'ouverture des marchés aujourd'hui. Toutefois, avec un prix d'environ 2,3 euros, cette dernière reste encore loin de son sommet à 34 euros atteint en mars 2021.

Source : Communiqué de presse

