France : Deblock lève 12 millions d'euros et lance son compte acceptant l'euro et les cryptomonnaies

La startup française Deblock lance officiellement son application combinant services bancaires traditionnels et cryptomonnaies. En permettant aux utilisateurs de gérer leur argent et leurs cryptos à partir d'un seul compte, Deblock vise à offrir une solution complète pour les transactions quotidiennes, allant du paiement d'un café à l'achat d'une voiture ou au règlement du loyer. Découvrez cette offre innovante.

La startup française Deblock annonce le lancement officiel de son application à la croisée des services bancaires conventionnels et de la cryptomonnaie. À une époque où plus d'un français sur deux a peu ou plus confiance dans le système financier, Deblock ambitionne de révolutionner le secteur en offrant à ses clients la possibilité d'être maitres à la fois de leur argent, mais aussi de leurs cryptos.

Effectivement, Deblock permet à tout un chacun d'unifier son patrimoine financier à un seul et même endroit, le tout avec la possibilité de régler ses transactions du quotidien aussi bien en euros qu'en cryptomonnaies avec un contrôle total sur ses actifs.

Payer un café, recevoir son salaire, acheter une voiture, régler son loyer, effectuer un virement… Deblock offre la possibilité d'effectuer toutes les opérations financières habituelles depuis un seul et même compte.

Concrètement, Deblock met à disposition de ses utilisateurs un compte avec IBAN français, la possibilité de réaliser des virements instantanés, des cartes de paiement, mais elle offre aussi la possibilité de déposer, retirer ou convertir des cryptomonnaies en euro et vice-versa.

Si les clients de Deblock sont maitres de leur argent, c'est car le cœur de l'application réside dans un système de portefeuille autogéré auquel Deblock elle-même n'a pas accès. Les cryptomonnaies des utilisateurs bénéficient ainsi d'une sécurité maximale.

12 millions d'euros pour conquérir le marché

Pour lancer son produit dans les meilleures conditions, Deblock a finalisé avec succès une levée de fonds de 12 millions d'euros avec la participation de sociétés de capital-risque à l'instar de Hoxton Ventures, Headline, 20VC, Motier Ventures, mais aussi de business angels de premier plan dont Thomas France (fondateur de Ledger), Jonathan Levin (fondateur de Chainalysis) ou encore le groupe américain The Chainsmokers.

Notre thèse d’investissement se résume en 3 points : l’équipe, le produit et la distribution - avec Deblock, ces cases ont tout de suite été cochées. C’est la meilleure équipe en Europe en fintech/crypto, avec une vitesse d’exécution sans pareille. Ajouté à cela une industrie qui pèse 1 700 milliards de dollars et qui n’a pas encore trouvé de solution permettant aux consommateurs de dépenser leur crypto au-delà de l’achat d’une tasse de café. 20VC est ravi d’avoir co-lead ce tour et de participer à la construction de la prochaine licorne européenne. Kieran Hill, 20VC

Grâce à cette levée de fonds et à l'appui de ses collaborateurs expérimentés, Deblock ambitionne clairement de se positionner comme leader de la fintech.

Deblock est née des ambitions de 3 anciens employés de la néobanque Revolut, Jean Meyer, Adriana Restrepo et Aaron Beck, ainsi que de Mario Eguiluz, ancien directeur de l'ingénierie chez Ledger. Aujourd'hui, Deblock dénombre 35 collaborateurs, parmi lesquels Claire Balva, qui bénéficie de plus de 8 années d'expérience dans l'écosystème blockchain et crypto notamment grâce à son poste de directrice chez KPMG.

Au mois de novembre 2023, Deblock devenait le premier Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) à obtenir son agrément d'établissement de monnaie électronique (EME) auprès de la Banque de France.

Source : communiqué de presse

