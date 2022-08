France : un crypto-influenceur s’enfuit avec les 3 millions d’euros de ses abonnés

Un nouvel exit scam. Le Youtubeur français Crypto Gouv s’est enfui avec les fonds de ses abonnés, et s’est payé le luxe de leur expliquer comment il les avait arnaqués. Retour sur l’affaire, et sur la nécessité d’être prudent dans l’écosystème.

Crypto Gouv : un crypto-influenceur français s’enfuit avec la caisse

Baptisée « Crypto Gouv » la chaîne YouTube se proposait d’expliquer la cryptomonnaie et la blockchain à ses abonnés. Le but étant de fidéliser une communauté, et de créer de la confiance. Petit à petit, le compte rassemble l’argent des followers, en leur promettant, bien sûr, des retours sur investissement conséquent. Les sommes investies iraient de quelques centaines d’euros à plusieurs dizaines de milliers d’euros, selon Jérémy Asta-Vola, l’avocat des plaignants.

Mais le 9 juillet dernier, tout change. La chaîne Crypto Gouv publie une dernière vidéo, et révèle la supercherie. Provocateur, l’homme mentionne même la peine encourue pour ce type d’arnaques, et nargue ses abonnés. Il serait parti avec une somme comprise entre 3 et 4 millions d’euros.

Les victimes se sont rassemblées, et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour escroquerie. Selon Jérémy Asta-Vola, ce cas n’est malheureusement pas isolé en France :

« Il y a un public de masse qui s’intéresse à ces pratiques. Forcément, certaines personnes malintentionnées y voient une opportunité. Ce type d’arnaque est en augmentation »

Des arnaqueurs qui jouent sur l’appât du gain

Les arnaques aux cryptomonnaies comme celle qui a été portée par Crypto Gouv jouent sur un ressort puissant : l’appât du gain. Couplé avec la réputation de volatilité du secteur, ce dernier peut faire bien des victimes. La tendance ressortait également dans un rapport de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis paru en juin dernier. Il expliquait ainsi que la majorité des arnaques étaient issues des réseaux sociaux.

On rappellera donc qu’il faut toujours faire preuve d’une grande prudence quand une entité anonyme vous promet des retours sur investissement conséquents, et que vos cryptomonnaies ne vous appartiennent plus dès lors qu’elles quittent votre portefeuille.

Source : AFP

