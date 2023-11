Fork de Cosmos Hub : qui sera éligible à l'airdrop de tokens ATOM1 ?

C'est aujourd'hui tout l'écosystème de Cosmos qui est divisé. En effet, Jae Kwon, le cofondateur de Cosmos, a annoncé son intention de forker la blockchain Cosmos Hub afin de donner naissance à une nouvelle chaîne nommée AtomOne.

Cette décision fait suite à un vote controversé au sein de la communauté de Cosmos sur la proposition 848, qui visait à limiter l'inflation du jeton natif ATOM à 10 %. L’annonce de Kwon a provoqué des réactions mitigées au sein de la communauté, et a également impacté le cours de l'ATOM.

👉 Découvrez notre guide complet pour acheter du Cosmos (ATOM) en 2023

La proposition 848, acceptée de justesse avec 41,1 % des voix pour et 38,5 % contre, vise à réduire le taux d'inflation de l'ATOM de 14 % à un maximum de 10 %. Un changement soutenu par ceux qui estiment que l'inflation actuelle est plus élevée que nécessaire pour maintenir la sécurité du réseau.

En effet, une trop forte inflation pourrait, dans le temps, donner trop de pouvoir aux stakers d'ATOM. Les partisans de cette proposition soutiennent que les validateurs restent rentables avec un taux d'inflation de 10 % et qu'ils pourraient augmenter leur taux de commission pour couvrir les dépenses opérationnelles.

En réponse, Jae Kwon, cofondateur de Cosmos Hub et développeur de Tendermint, a exprimé son opposition à cette décision en raison de ses inquiétudes quant à l'impact du changement sur la sécurité du réseau.

Now listen up Cosmonauts. Despite our voting NWV #848 has ended up passing, something that isn't too surprising (though it would be good to know whether the later votes came from newly purchased atoms) @cosmos @Allinbits_inc #raptureparty #atomone

Now let's coordinate a split.

— antechristus #343 (@jaekwon) November 25, 2023