Bitcoin montre de la force après une correction qui l'aura conduit vers des niveaux dynamiques hebdomadaire clés. Les ETF spots montrent des signaux très positifs. De quoi valider une relance vers de nouveaux plus hauts historiques ?

Nous sommes le lundi 6 mai 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 64 000 dollars.

Les événements macro-économiques de la semaine passée ont conduit à un apaisement du marché. D'un point de vue économique, le marché de l'emploi montre des signes de faiblesse consécutivement à une croissance plus faible qu'attendu et ce n'est pas bon signe. C'est potentiellement ce que la FED attendait pour engager une politique plus accommodante, et ce malgré une inflation au-delà de ses objectifs.

En conséquence, vendredi, les marchés montraient des signaux de reprise. L'ouverture ce lundi devrait nous indiquer la décision du marché et son orientation en attendant le prochain chiffre d'inflation prévu pour le 15 mai.

Dans un marché vert émeraude ce lundi matin, Bitcoin s'oriente-t-il vers de nouveaux sommets, ou au contraire prépare-t-il un piège haussier ?

L'ETF de Grayscale à l'achat pour la première fois depuis son lancement !

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +2,40 % +4,50 % -4,20 % ETH / Bitcoin -0,50 % -3,50 % -0,10 %

Le 3 mai 2024 est à marquer d'une pierre blanche : l'ETF Bitcoin spot GBTC de Grayscale s'est aligné à l'achat dans un mouvement collectif d'entrées positives.

Historique des flux pour l'ETF spot Bitcoin Greyscale

Sur cette journée, à l'exception des ETF Bitcoin spot de Wisdomtree et Hashdex dont le flux net était nul, l'ensemble des ETFs ont présenté un solde positif. C'est aussi une journée qui fait suite à 7 jours de flux négatifs, dont un plus bas historique enregistré le 1er mai 2024 avec 563 millions de dollars (soit environ 9290 BTC).

Cependant, c'est le comportement de l'ETF Bitcoin de Grayscale qui marque le plus les esprits. Jusqu'ici et depuis son lancement, cet ETF présentait un solde moyen quotidien vendeur d'environ 221 millions de dollars. Si cette date devait marquer un ralentissement de cette pression vendeuse, alors une barrière psychologique et fondamentale pourrait être levée.

Historique des flux sur les ETF spot Bitcoin

Côté marché dérivatif, les fundings restent bas dans un sentiment de marché qui semble s'équilibrer. Les intérêts ouverts restent également stables, bloqués sous les 17,2 milliards de dollars. Une phase plus spéculative pourrait se déclencher si ce niveau de résistance venait à céder.

Metrics des marchés dérivatifs sur Bitcoin

La carte des liquidités évolue significativement suite à la correction récente. Les zones #5 à 60 000 dollars et #6 à 58 000 dollars ont été nettoyées, laissant la zone #1 à 50 000 dollars intacte. Nous pouvons toutefois observer une zone sous les 56 000 dollars qui se construit sous les plus bas du 1er mai. Elle reste toutefois raisonnable comparativement aux liquidités que l'on peut trouver plus haut.

Voici les nouvelles poches de liquidités classées par importance :

#1 : 50 000 dollars ;

: 50 000 dollars ; #2 : 71 000/74000 dollars ;

: 71 000/74000 dollars ; #3 : 67 000 dollars ;

: 67 000 dollars ; #4 : 56 000 dollars ;

Carte thermique des liquidations sur Bitcoin

Le BTC a réalisé un premier mouvement au sud en récupérant les liquidités sous les 60 000 dollars. Il est fréquent de voir Bitcoin réaliser des mouvements de chasse à la liquidité avant de relancer dans le sens opposé, en particulier lorsque ce mouvement de relance s'aligne avec la tendance de fond.

Ce point est positif pour une continuation du Bitcoin, mais il faudra être vigilant si des excès spéculatifs apparaissent. Ceux-ci pourraient générer des poches de liquidités sous les prix conduisant à des mouvements erratiques.

La dominance du BTC retrace à 54 %, tandis que la paire ETH/BTC baisse de 3,50 % sur la semaine.

La semaine passée j'écrivais : « le retracement actuel peut toutefois être interprété comme un retest de la zone de sortie du triangle rectangle ascendant. » C'est un scénario qui prend du poids de par la réaction réalisé sur les 54 %. Ce retest sera néanmoins validé en cas de clôture au-dessus des 55,70 %, ce qui fixerait en objectif un retour dans la zone rouge entre 57 et 58 %.

Le dépassement des 55,30 % est également à prendre en compte comme un premier signal de force pour Bitcoin.

Graphique de la dominance du Bitcoin en hebdomadaire

Le BTC tout proche d'un retour dans son range hebdomadaire !

Forte réaction positive sur la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui clôture en forme de marteau. Cela démontre un intérêt des acheteurs sur ce niveau dynamique, laissant une mèche de 11 % pour 6 000 dollars d'amplitude. Ce mouvement pourrait, au vu de sa force, signifier une réintégration prochaine du range en quête de la borne opposée à 74 000 dollars.

Si la force du mouvement est indéniable, la clôture est pourtant trop proche de la borne basse pour valider la réintégration. Si une déviation sous le range semble le plus probable, le scénario d'un retest avant de consolider au dessus des 60 000 dollars voir de break à la baisse la moyenne mobile 20 hebdomadaire est également possible.

Dans la situation actuelle, le camp haussier doit viser les objectifs suivants : une réintégration du range (au-delà des 64 000 dollars) pour s'y installer et un franchissement de la moyenne mobile à 7 semaines (en rose) pour entrer dans la zone d'intérêt vendeuse dans laquelle les prix devraient rencontrer de la liquidité.

Si les bulls parviennent à conquérir cette zone, alors une nouvelle zone de liquidité leur tend les bras, celle qui leur permettra de conduire l'actif vers un nouveau plus haut historique.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

Ne perdons toutefois pas de vue qu'un signal baissier mensuel a été délivré par le ravalement du mois de mars en avril, que le range n'est pas encore réintégré et que beaucoup de liquidités restent non visitées à 50 000 dollars.

Ce n'est pas mon scénario privilégié au vu de la tendance de fond et de la force démontrée à court terme. Néanmoins, n'avoir qu'un seul scénario présente souvent un risque majeur pour l'investisseur : celui d'agir par émotivité.

Pour invalider le signal baissier donné par la bougie du mois d'avril, la zone au-dessus de laquelle il faudra à minima se réinstaller et au dessus duquel il conviendra de clôturer à la fin du mois est de 66 000 dollars. Ce niveau représente 50 % de retracement de la bougie baissière du mois d'avril.

Graphique du cours du Bitcoin en mensuel

En résumé, le Bitcoin montre de la force depuis quelques jours, un marteau s'est formé sur la dernière bougie hebdomadaire, néanmoins il manque encore un peu de gaz dans la fusée pour valider une reprise haussière.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin (BTC).

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

