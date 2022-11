Le fonds singapourien Temasek perd 275 millions de dollars dans FTX

Un nouveau dégât collatéral de l'effondrement de l'exchange FTX. Le célèbre fonds souverain singapourien, Temasek, a annoncé la perte de 275 millions de dollars suite à son investissement dans le groupe FTX. Pourtant, la société aurait procédé à 8 mois de recherches approfondies avant d'investir.

Temasek perd 275 millions de dollars sur FTX

« La jeunesse de l'industrie de la blockchain et des actifs numériques présente d'innombrables opportunités ainsi que des risques importants ». C'est ainsi que débute le communiqué publié ce jeudi 17 novembre par le fonds souverain de Singapour, Temasek.

On apprend que Temasek a investit 210 millions de dollars pour acquérir 1% des parts du groupe FTX, ainsi que 65 millions de dollars supplémentaires dans la filiale FTX.US, via deux levée de fonds en octobre 2021 et en janvier 2022. Au total, cela représente 0,09% du portefeuille total du fonds singapourien, estimé à 430 milliards de dollars.

Dans ce communiqué, Temasek justifie son investissement en expliquant que « les exchanges constituent un élément clé du système financier mondiale ». Ainsi, pour investir dans l'industrie de la blockchain sans s'exposer au marché des cryptomonnaies, le très sérieux fonds singapourien a choisi FTX :

« La thèse de notre investissement dans FTX était de choisir un exchange d'actifs numériques de premier plan, nous fournissant une exposition agnostique et neutre au marché des marchés des cryptomonnaies. »

Finalement, en conséquence des actualités récentes, Temasek annonce rayer définitivement la ligne FTX de ses investissements. Peu importe l'issue de la mise en faillite de l'exchange de Sam Bankman-Fried, celle-ci sera désormais considérée comme nulle.

8 mois de recherches sur FTX avant d'investir

Temasek est un fonds d'investissement reconnu pour son sérieux et son expertise, en témoigne la taille de son portefeuille. Il dispose d'une méthode d'investissement stricte, qui impose de longues périodes de recherches et d'analyses poussées afin d'estimer le ratio risque - rendement.

Selon le communiqué, FTX n'y a pas échappé. Le processus de diligence a duré environ 8 mois, de février à octobre 2021. Pendant cette période, Temasek explique avoir notamment examiné la santé financière de l'exchange, révélant que celui-ci était rentable.

Par ailleurs, le fonds explique avoir consacré la majorité de ses efforts sur les risques potentiels associés à la régulation de l'industrie des cryptomonnaies et plus particulièrement des plateformes d'échanges. Des conseils de spécialistes du droit et de la cybersécurité ont même été sollicités, avec un examen juridique et réglementaire de FTX.

Finalement, Temasek reconnaît que « si les processus de diligence peuvent atténuer certains risques, il n'est pas possible de tous les éliminer ». Surtout, le communiqué reconnaît que, comme la majorité des investisseurs, le fonds s'est laissé berné par Sam Bankman-Fried :

« Il ressort de cet investissement que notre croyance dans les actions, le jugement et le leadership de Sam Bankman-Fried, formée à partir de nos interactions avec lui et des opinions exprimées dans nos discussions avec d'autres personnes, semble avoir été mal placée. »

Temasek conclut son communiqué en renouvelant son intérêt pour les technologies décentralisées et en précisant que les récents évènements doivent nous rappeler que l'industrie de la blockchain est pleine d'opportunités, mais comporte énormément de risques.

Source : communiqué Temasek

