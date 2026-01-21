Finst lève 8 millions d'euros pour accélérer son expansion en Europe

La plateforme néerlandaise de cryptomonnaies Finst vient d'annoncer une levée de fonds de 8 millions d'euros en Série A. Ce tour de table, mené par Endeit Capital avec la participation d'Eelko van Kooten (fondateur de Spinnin' Records) et de Mark Fransen (co-fondateur de DEGIRO), porte le financement total de l'entreprise à 15 millions d'euros.

Un succès porté par une croissance record et une rentabilité solide

Lancée en 2023 par des anciens du courtier en bourse DEGIRO, Finst s'est rapidement imposée sur le marché européen en misant sur des frais réduits, une transparence accrue, et l’une des gammes de cryptomonnaies les plus larges en Europe.

Avec près de 100 000 utilisateurs vérifiés et un volume de transactions annuel se comptant en plusieurs milliards d'euros, la fintech affiche une rentabilité opérationnelle et une multiplication de son chiffre d'affaires par 14 en 3 ans.

Cette dynamique est renforcée par l'acquisition d'Anycoin Direct en 2024 et l'obtention récente de sa licence MiCAR auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM), un sésame qui facilite son expansion dans l'Union européenne.

Finst se distingue notamment par des frais de transaction de 0,15 %, sans spread ajouté ni coûts cachés.

Notre mission est claire depuis le premier jour : rendre l’investissement crypto plus sûr, plus équitable et radicalement plus transparent. Avec ce tour de financement, nous sommes prêts à accélérer notre mission partout en Europe. Julien Vallet, PDG de Finst

Les fonds levés permettront de financer le déploiement dans plusieurs marchés européens et le développement de nouveaux produits : extension de l'offre de staking, ajout de nouvelles cryptos, fonctionnalités supplémentaires et solutions dédiées aux clients institutionnels.

Jonne de Leeuw, Partner chez Endeit Capital, justifie cet investissement par la rigueur de la plateforme :

Finst a démontré une exécution exceptionnelle et une forte capacité d’innovation dans un secteur hautement réglementé. Leur approche axée sur la conformité et leur engagement en faveur de la transparence correspondent parfaitement à notre conviction que l’Europe peut mener la prochaine phase de croissance de la finance numérique réglementée.

L'essentiel des services proposés par Finst

Si la plateforme vous intéresse, sachez qu'elle ne se limite pas à l'achat simple de cryptomonnaies :

Plus de 340 cryptomonnaies : Un large catalogue incluant les actifs majeurs (BTC, ETH, SOL) et de nombreuses autres crypto ;

: Un large catalogue incluant les actifs majeurs (BTC, ETH, SOL) et de nombreuses autres crypto ; Crypto Bundles : Investissez en un clic dans des paniers diversifiés (Top 10, DeFi, Green, etc.) avec un rééquilibrage automatique chaque mois ;

Investissez en un clic dans des paniers diversifiés (Top 10, DeFi, Green, etc.) avec un rééquilibrage automatique chaque mois ; Staking Flexible : Générez automatiquement des récompenses sur vos cryptomonnaies sans période de blocage. Vos récompenses sont versées chaque semaine ;

: Générez automatiquement des récompenses sur vos cryptomonnaies sans période de blocage. Vos récompenses sont versées chaque semaine ; Investissement Automatique (DCA) : Programmez vos achats dès 10 € pour lisser la volatilité et bâtir votre portefeuille sereinement ;

: Programmez vos achats dès 10 € pour lisser la volatilité et bâtir votre portefeuille sereinement ; Transfert de cryptomonnaies : Déposez et retirez vos cryptomonnaies depuis et vers des wallet externes.

Avec son interface intuitive et ses standards de sécurité institutionnels (conservation via Fireblocks, preuve de réserves auditée), Finst s'impose comme une alternative européenne de premier plan face à d'autres géants du secteur.

