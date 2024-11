Un film sur Sam Bankman-Fried et l'affaire FTX sera produit par Apple

FTX, le film. L’affaire qui a secoué le monde des cryptomonnaies aura sans surprise son film. Produit par Apple, il sera écrit par Lena Dunham et se penchera sur la personnalité controversée de Sam Bankman-Fried.

Un film sur Sam Bankman-Fried produit par Apple

La rocambolesque affaire FTX a déjà fait l’objet d’un livre : Going Infinite par Michael Lewis. L’auteur avait suivi Sam Bankman-Fried pendant plusieurs mois, avant la chute catastrophique de la plateforme d’échange. C’est cet ouvrage qui va être adapté en film.

Selon une information de Variety, c’est Apple, aux côtés du studio 124, qui a commandé le long-métrage. Il traitera l’ascension fulgurante de FTX, puis son explosion, et les conséquences nombreuses qui en ont découlées. Le focus sera bien sûr mis sur Sam Bankman-Fried, figure controversée s’il en est, ainsi que sur Caroline Ellison, sa compagne et directrice d’Alameda Research.

« Un personnage qui n’a jamais aimé les règles et qui a été autorisé à vivre selon les siennes… Jusqu’à ce que tout s’effondre. »

Lena Dunham écrira le film. Elle est connue pour avoir créé et produit la série de HBO à succès Girls. On lui doit aussi d’autres travaux comme Too Much, qui sortira prochainement sur Netflix.

Sam Bankman-Fried purge sa peine

Bien qu’un film soit déjà en production, l’affaire FTX n’est pas finie. Les principaux coupables ont reçu leur sentence : Sam Bankman-Fried ainsi que Caroline Ellison ont ainsi commencé à purger leur peine de prison. Mais les clients lésés de FTX n’ont toujours pas été remboursés.

Les affaires annexes se sont également multipliées. Sam Bankman-Fried s’estime en effet mal jugé et exige un nouveau procès. De leur côté, les gestionnaires de la faillite de FTX ont intenté un procès à Binance, afin de tenter de récupérer 1,8 milliard de dollars. Cela va jusqu’à l’administration Biden, qui intime aux comités d’actions politiques de rembourser les nombreux dons faits par la société au parti démocrate.

👉 Dans l’actu – FTX : 230 millions de dollars iront aux actionnaires – La grogne des ex-utilisateurs monte

Le film consacré à l’affaire pourrait donc être particulièrement suivi… Voire avoir une suite, tant les rebondissements de l’affaire FTX sont nombreux.

Source : Variety

