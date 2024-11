FTX attaque Binance en justice pour tenter de récupérer 1,8 milliard de dollars

Alors que FTX avait racheté près de 1,8 milliard de dollars d'actions à Binance et à Changpeng Zhao en 2021, les créanciers de l'exchange en faillite souhaitent aujourd'hui récupérer cette somme. Comment justifient-ils leur action ?

FTX souhaite récupérer près de 1,8 milliard de dollars auprès de Binance et Changpeng Zhao

Dès la faillite de FTX, nous avons vu les débiteurs de l'exchange en faillite mener une succession de batailles juridiques pour tenter de récupérer des liquidités çà et là, auprès de divers acteurs avec qui Sam Bankman-Fried (SBF) et ses équipes avaient noué des partenariats.

Cette fois-ci, les débiteurs s'en prennent à Binance et à son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ). L'objet du litige concerne un rachat d'actions mené en juillet 2021. En effet, Binance ayant investi dans FTX à ses débuts, l'exchange a par la suite souhaité récupérer ses parts alors que son développement semblait prometteur.

Ainsi, un accord à 1,76 milliard de dollars a été conclu, de façon à ce que FTX rachète à Binance 20 % de participations dans son exchange international ainsi que 18,4 % dans la filiale basée aux États-Unis. Cet accord a été conclu en BNB, et FTT ainsi qu'en BUSD.

💡 Comment stocker vous-même vos cryptomonnaies ?

Dans leur plainte déposée le 10 novembre au tribunal des faillites du Delaware, les débiteurs de FTX font valoir que l'entreprise aurait déjà pu être insolvable depuis le début de l'année 2021 au moins, ce qui, selon elle, rendrait cet accord caduc :

En raison de cette insolvabilité, le transfert par le Débiteur Plaignant, en juillet 2021, d'au moins 1,76 milliard de dollars en cryptomonnaies à son actionnaire Binance et à certains dirigeants de Binance, sous forme de rachat d'actions, constituait un transfert frauduleux constructif, sur la base d’une application directe de l’article 548(a)(1)(B) du Code des faillites.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

En outre, la plainte accuse Binance et CZ d'avoir publié des tweets « faux et trompeurs », lorsqu'ils annonçaient en novembre 2021 qu'un éventuel rachat de FTX était à l'étude, les jours précédents la faillite. Selon les débiteurs, Binance et CZ auraient menti et n'auraient pas eu l'intention de racheter FTX.

Dans un communiqué adressé à Bloomberg, Binance nie ces accusations :

« Ces allégations sont sans fondement et nous nous défendrons vigoureusement. »

👉 Sur le même sujet — L'Administration Biden requiert la restitution de millions de dollars de dons politiques réalisés par d'anciens cadres de FTX

Maintenant, il s'agit de voir si cette plainte ira jusqu'au procès, ou si elle trouvera son dénouement d'une autre manière. Récemment, un accord avait par exemple été trouvé avec Bybit, afin de récupérer 228 millions de dollars.

Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrun

Source : Plainte

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.