Faux tweet de la SEC – L’institution devra-t-elle rendre des comptes pour manipulation des marchés ?

Nous vous l’expliquions hier, le gendarme financier américain a subi une attaque sur son compte X. La SEC a en effet faussement annoncé l’approbation des ETF Bitcoin, une nouvelle particulièrement attendue dans l’écosystème. Quelques minutes après, le directeur Gary Gensler s’est empressé de mettre les choses au clair sur son compte X personnel. Mais trop tard : le cours du BTC avait déjà eu le temps de grimper en flèche. Il est cependant redescendu tout aussi rapidement :

Le cours du Bitcoin a été fortement affecté par le faux tweet de la SEC

Ayant touché les 47 000 dollars immédiatement après la fausse annonce, le cours du BTC est ensuite redescendu jusqu’aux 44 700 dollars. Et ce sont ces montagnes russes qui pourraient mettre la SEC dans l’embarras, selon plusieurs commentateurs.

Plusieurs voix se sont élevées pour condamner la SEC, et les effets du faux tweet. C’est le cas notamment de la sénatrice républicaine Cynthia Lummis :

Fraudulent announcements, like the one that was made on the SEC’s social media, can manipulate markets. We need transparency on what happened.

Ironie de l’affaire, selon les règles édictées par la SEC, elle devrait se mettre elle-même en examen pour manipulation des marchés. C’est en tout cas ce qu’ont confirmé des avocats interrogés par Fox Business :

BREAKING: Securities lawyers tell @FoxBusiness the @SECGov will have to investigate itself for market manipulation after moving the price of $BTC up and down following the hacked tweet that it had approved the first spot BTC ETF and then saying it was fake. That said, for the SEC…

— Charles Gasparino (@CGasparino) January 9, 2024