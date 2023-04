Faux projets de cryptomonnaies : une même adresse est impliquée dans 123 arnaques

L’enquêteur on-chain ZachXBT a identifié une même adresse comme la plaque tournante à de nombreuses arnaques aux cryptomonnaies assimilables à des rug pulls. Regardons tout ceci de plus près.

Une adresse sert de plaque tournante dans des arnaques aux cryptomonnaies

Les données de la blockchain Ethereum (ETH) montrent qu’une même adresse a servi de plaque tournante pour la réception de cryptomonnaies récupérées dans des arnaques assimilables à des rug pulls. C’est l’enquêteur on-chain ZachXBT, qui dispose d’une certaine renommée dans l’écosystème, qui a relevé ces anomalies sur Twitter hier :

Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams. Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address. 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG — ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023

Le mode d’action est sensiblement le même à chaque fois : la ou les personnes impliquées regroupent les fonds sur une même adresse, puis envoient le tout sur une adresse Coinbase.

Comme cela a été souligné dans les commentaires du tweet ci-dessus, à condition que la personne propriétaire du compte Coinbase n’ait pas effectué une fausse vérification Know Your Customer (KYC), cela pourra faciliter l’enquête.

Ces actions ont commencé il y a plus d’un mois maintenant et l’illustration ci-dessous des transactions sur l’une des adresses impliquées permet de comprendre comme cela a lieu :

Exemple du fonctionnement de l’un des rug pulls

Les transactions se lisent de bas en haut dans l’ordre chronologique. Dans un premier temps, une adresse est approvisionnée en ETH puis un smart contract est créé pour un token qui servira à l’arnaque : le DONUT dans cet exemple.

Plus tard, ce token sera ouvert au trading, notamment par le biais de l’ouverture d’une pool de liquidité dans laquelle des fonds seront déposés. Ensuite, l’adresse en question renonce à la propriété du smart contract, puis finit par retirer toute sa liquidité au bout de plusieurs jours pour envoyer le tout sur l’adresse servant de plaque tournante.

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce qu’un rug pull et comment s’en protéger ?

123 tokens frauduleux créés

Comme la majorité des transactions sur « l’adresse plaque tournante » s’inscrit dans un modèle impliquant une première transaction livrant les fonds issus du rugpull, puis une seconde envoyant les fonds vers Coinbase, ZachXBT a estimé le tout à 114 arnaques.

Toutefois, en regardant de plus près, nous pouvons nous apercevoir que parfois, plusieurs transactions entrantes sont effectuées sur l’adresse impliquée, de façon à regrouper les fonds de plusieurs arnaques avant de les envoyer vers Coinbase. En comptabilisant l’ensemble des transactions entrantes, nous pouvons donc estimer ces arnaques à un total de 123 à notre niveau.

Pour ce qui est des fonds volés, la comptabilisation est beaucoup plus compliquée, et ce, pour plusieurs raisons. La principale étant que la ou les personnes derrière tout cela ont engagé leurs propres fonds, d’une part pour apporter la liquidité nécessaire aux arnaques et certainement aussi pour créer de faux volumes de trading de manière à attirer de potentielles victimes.

En tout, ce sont plus de 318,4 ETH qui ont été envoyés vers Coinbase, pour une valeur de 605 880 dollars, mais pour les raisons invoquées, le bénéfice mal acquis est difficilement estimable. De plus, d’autres adresses pourraient avoir servi à manipuler les prix de ces tokens, comme a pu le souligner :

I think they make some buys from alt wallets when they deploy which complicates calculating what they profit. — ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023

👉 Dans l’actualité également — « Pas un enjeu légal » — Une vidéo de Gary Gensler révèle qu’il était ouvert aux cryptomonnaies en 2018

Source : Etherscan

