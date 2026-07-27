Nouvelle faillite crypto : Storj Labs dépose le bilan

Nouveau coup dur pour le secteur du stockage décentralisé. Storj Labs, la société derrière le réseau Storj, a déposé son bilan aux États-Unis via une procédure de Chapter 11. La firme veut apurer une dette héritée du passé tout en maintenant son service en ligne et son token STORJ actif.

Storj Labs dépose le bilan sous le Chapter 11

La série noire se poursuit dans le secteur crypto. La société Storj Labs, à l’origine du réseau de stockage cloud décentralisé Storj, a déposé une demande volontaire de mise en faillite au titre du Chapter 11 devant un tribunal fédéral de Virginie-Occidentale.

Today Storj began a voluntary financial restructuring — an accelerated, court-supervised reorganization to resolve legacy liabilities that predate our current strategy. The business and network continue as normal. 🧵 — Storj (@storj) July 26, 2026

Le Chapter 11 n’est pas une liquidation. Cette procédure permet à une entreprise de continuer à opérer pendant qu’un juge supervise la restructuration de sa dette. Storj insiste sur ce point : le service reste accessible pour ses clients, et le token STORJ continue de fonctionner normalement pendant la réorganisation.

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D’après la direction, ces dettes proviennent d’une phase antérieure de la société et pèsent aujourd’hui sur son développement.

L’activité sous-jacente est solide et bien dimensionnée. Ce qui la freine, ce sont des obligations héritées d’un chapitre antérieur. Kaloyan Raev, directeur de l’ingénierie logicielle chez Storj.

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35 millions de dollars levés, un token en chute libre

Storj Labs avait au total mobilisé environ 35 millions de dollars. La société avait obtenu près de 5 millions via des financements traditionnels et des subventions, puis avait ajouté environ 30 millions grâce à sa vente de tokens STORJ en 2017 .

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Malgré ce trésor de guerre initial, le projet n’a jamais réussi à s’imposer face aux géants du cloud centralisé. Le token STORJ s’échange actuellement autour de 0,0745 dollar, pour une capitalisation d’environ 10,7 millions de dollars et un volume quotidien de 5,6 millions . Le jeton a perdu environ 60 % depuis l’annonce du rachat de Storj par Inveniam Capital Partners, le 22 octobre 2025.

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Quel avenir pour les détenteurs de STORJ ?

La communauté, les investisseurs et les détenteurs de tokens STORJ devraient, selon la société, co-détenir l’entité restructurée à l’issue de la procédure. Storj prévoit ainsi de proposer aux holders une participation en actions dans la nouvelle structure. Mais les modalités précises n’ont pas encore été rédigées.

Storj Labs Files for Chapter 11 Bankruptcy After Raising Approximately $35 Million Storj Labs, the company behind decentralized cloud storage network Storj, has voluntarily filed for Chapter 11 bankruptcy protection to address legacy debt while continuing operations. The… pic.twitter.com/UkF8qiMkB6 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 27, 2026

Cet engagement reste soumis à une contrainte majeure : dans une procédure de Chapter 11, les créanciers sont remboursés avant les propriétaires. La lettre adressée aux détenteurs de tokens reconnaît elle-même que la société peut promettre une intention, pas un résultat garanti.

Sur les 425 millions de STORJ émis, seuls 143,8 millions circulent librement sur le marché. Les deux tiers de l’offre sont détenus ailleurs, ce qui complique l’équation lors de la définition des règles d’éligibilité à cette future distribution d’actions.

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Un signal de plus pour le secteur DePIN

Cette faillite n’est pas un cas isolé. MVMT Labs, à l’origine du projet Movement (MOVE), a déposé le bilan au titre du Chapter 11 le 15 juillet dernier dans le Delaware. Son token évolue aujourd’hui autour de 0,01 dollar, en repli de plus de 99 % par rapport à son plus haut historique de décembre 2024.

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Plus largement, les tokens du stockage décentralisé et des infrastructures physiques décentralisées (DePIN) sous-performent depuis plusieurs mois, malgré une utilisation réelle des réseaux qui, elle, continue de progresser. Storj indiquera les prochaines dates d’audience au fur et à mesure de la procédure.

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Sources : Wu Blockchain – Annonce du dépôt de bilan de Storj Labs, Storj – Site officiel, CoinGecko – Movement (MOVE)

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