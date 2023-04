Exchanges crypto : Kraken change officiellement de PDG

Kraken, l'un des plus anciens exchanges de cryptomonnaies, vient de procéder à son changement de direction. Après avoir annoncé son départ en septembre dernier, Jesse Powell, cofondateur de l'exchange, a officiellement cédé sa place de PDG à Dave Ripley. Powell restera toutefois président du conseil d'administration et se concentrera sur l'amélioration de l'expérience utilisateur de Kraken et de ses produits.

Dave Ripley succède à Jesse Powell chez Kraken

En septembre dernier, Jesse Powell annonçait qu'après mûre réflexion, il souhaitait abandonner son poste de PDG au sein de l'exchange Kraken afin de se consacrer pleinement à l'adoption des cryptomonnaies.

Après quelques mois, la transition vient enfin s'effectuer au sein de l'exchange, et c'est Dave Ripley qui viendra prendre les rênes d'un des plus anciens exchanges de cryptomonnaies. Jesse Powell, qui est également le cofondateur de l'exchange, prendra ainsi la place de président du conseil d'administration.

Ainsi, et comme il l'avait lui-même annoncé précédemment, Jesse Powell se concentrera sur l'amélioration de l'expérience utilisateur de Kraken et des différents produits proposés sur la plateforme.

Selon le communiqué, ces mois de transition étaient nécessaires afin de s'assurer que Kraken serait en position de force pour la prochaine phase de croissance du marché, notamment en changeant l'équipe de direction. Ainsi, au-delà du poste de PDG et de président du conseil d'administration, un nouveau directeur général pour l'Amérique du Nord a été recruté, en plus de 2 autres postes clés et de diverses promotions en interne.

Jesse Powell, historique défendeur de la philosophie de liberté inhérente au Bitcoin (BTC), a réitéré sa pleine confiance envers Dave Ripley :

« Dave est un collègue et un partenaire incroyablement précieux depuis des années. Il n'y a pas d'autre leader dans cette industrie avec la conviction, l'expérience et le caractère crypto que Dave apporte. En tant que fondateur lui-même, il a une compréhension profonde et inégalée de notre activité, de nos clients et des opportunités qui s'offrent à Kraken. »

Qu'attendre de Kraken pour les temps à venir ?

Bien que l'année 2022 se soit avérée pour le moins tumultueuse pour le marché des cryptomonnaies, entre Terra (LUNA), 3AC, Celsius ou plus récemment FTX, Kraken fait partie des entreprises de premier plan qui ont continué d'enrichir leur offre.

Effectivement, au mois de décembre dernier, l'exchange déployait officiellement Kraken Pro, sa plateforme de trading avancée entièrement modulable qui était jusqu'ici en phase de bêta. En parallèle, sa plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFT), annoncée sans frais, a été lancée dans sa phase d'essai.

Une offre qui devrait continuer de s'enrichir, selon Dave Ripley :

« Alors que nous allons de l'avant, les défis et les opportunités vont continuer à changer, mais la mission et les valeurs de Kraken resteront profondément ancrées dans son ADN. Nous restons déterminés à favoriser l'adoption de la cryptomonnaie et à libérer son plein potentiel tout en gardant nos clients au premier plan de tout ce que nous faisons. »

Source : Communiqué

