Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en mars 2025

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en mars 2025 ? Malgré un mois qui s’annonce calme en matière de grands rendez-vous, plusieurs initiatives locales méritent un coup de projecteur. Passons-les en revue.

Si le mois de mars s’annonce moins chargé que février pour ce qui est des grands évènements crypto. Certains projets à échelle locale valent le coup d’être mis en avant. Retrouvez notre sélection de rendez-vous pour le mois à venir.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement, qui pourrait être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Meetup d’AlpineChain.xyz à Annecy

Pour commencer le mois, l’association AlpineChain.xyz organise son traditionnel meetup sur Bitcoin, le 5 mars à Annecy.

Le temps d’une soirée, au bar The Craic, les passionnés haut-savoyards pourront se retrouver afin d’échanger sur le thème de l’achat de BTC en toute souveraineté. Pour l’occasion, Théo Mogenet, le directeur Europe de l’exchange Bull Bitcoin, fera une présentation à ce propos.

🌄 Retrouvez plus d’informations sur le meetup d’AlpineChain.xyz

Les Ateliers du Bitcoin à Mandelieu-la-Napoule

Direction le sud désormais, à Mandelieu-la-Napoule, pour le meetup mensuel « Les Ateliers du Bitcoin » le vendredi 7 mars.

Ce rendez-vous s’adresse à des personnes ayant déjà un pied dans l’écosystème, et s’articulera autour de thèmes comme l’achat et la vente de cryptomonnaies, leur sécurisation et les manières de les dépenser, les déclarations fiscales ainsi que le minage.

👉 Pour en savoir plus sur Les Ateliers du Bitcoin

Conférence de Pleb3 à Bordeaux

Le 13 mars à la Crypte du Vin, l’association La Plèbe du Web3 organise son premier évènement de l’année, hors meetup, à la Crypte du Vin de Bordeaux. En partenariat avec le prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) CrypCool, ce rendez-vous d’une soirée portera sur l’investissement en cryptomonnaies et la sécurisation des fonds.

Après environ 2 heures de présentations, la soirée se poursuivra sur un apéritif dînatoire propice au networking et se terminera sur une note festive en musique dès 22 h.

Pour l’occasion, le nombre de places est limité à 100 personnes, tandis que l’entrée est fixée à 5 euros, ou bien gratuite pour les adhérents à l’association.

🔎 Découvrez le programme complet de la Conférence de Pleb3

Web3 Amsterdam

Les 13 et 14 mars, la capitale des Pays-Bas passe à l’heure crypto, avec Web3 Amsterdam. L’évènement aura lieu au Circa Amsterdam, un espace de 5 000 m², avec des intervenants d’entreprises et projets comme Chanlink, Ocean Protocol, Bybit ou Aptos.

À en croire la liste sur le site de Web3 Amsterdam, plus de 200 speakers sont effectivement attendus pour ce rendez-vous, qui comptera également plusieurs side events, incluant notamment une soirée VIP, un tournoi de poker, et même un spectacle de catch.

Côté tarifs, il faudra entre 30 et 1 000 euros, selon le billet choisi, avec des prestations allant de l’entrée simple à l’évènement à des prestations haut de gamme comme un dîner étoilé et de nombreuses opportunités de networking.

👉 Que réserve l’évènement Web3 Amsterdam ?

Les Patrimoniaires, Cryptoactifs & réglementation à Paris

Plutôt journée de formation à destination des gestionnaires de patrimoines qu’évènement en tant que tel, le groupe Revue Fiduciaire organise une journée nommée « Les Patrimoniaires Cryptoactifs & réglementation », le 25 mars prochain à Paris.

Moyennant un tarif de 930 euros, il sera possible de se former aux aspects réglementaires liés aux crypto-actifs, tant sur le plan juridique que fiscal.

Plusieurs ateliers seront proposés tout au long de la journée, animés par des professionnels du secteur comme Pierre Morizot, le PDG et cofondateur de Waltio, ou bien Faustine Fleuret, l’ex-présidente de l’ADAN.

👉 Apprenez-en plus sur Les Patrimoniaires de Revue Financière

