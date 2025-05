eToro devrait entrer en bourse aujourd'hui à un prix supérieur aux attentes

Ce mercredi, eToro devrait faire ses premiers pas en bourse, à un prix supérieur aux attentes initiales. Nous faisons le point.

eToro devrait entrer en bourse ce mercredi

En mars dernier, la célèbre plateforme d’investissements en actions et en cryptos eToro a fait part de sa volonté d’entrée en bourse, et plus précisément au Nasdaq.

Au départ, la fourchette de prix par action à l’occasion de cette Initial Public Offering (IPO) devait être comprise entre 46 et 50 dollars l’unité. Finalement, la marge haute a été dépassée, puisqu’eToro devrait lever environ 620 millions de dollars, à raison d’une vente de 11,92 millions d’actions à un prix unitaire de 52 dollars.

Parmi les principaux investisseurs dans cette opération, nous pouvons notamment citer Goldman Sachs, Jefferies, UBS et Citigroup.

Ainsi, cette entrée en bourse est prévue pour ce mercredi au Nasdaq Global Select Market sous le symbole ETOR.

Tandis que les marchés de la Côte Est américaine ouvrent à 14 h 30 heure de Paris, nous pourrons voir comment s’en sort le titre pour sa première journée de cotation.

Source : Reuters

