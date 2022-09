Ethereum PoW (ETHW) : un premier hack a eu lieu sur une application du réseau

Suite au Merge d’Ethereum (ETH), une chaîne rémanente nommée Ethereum PoW (ETHW) a subsisté, rassemblant les quelques mineurs souhaitant faire perdurer le consensus par preuve de travail. La majorité de l’écosystème ayant accordé sa confiance à la nouvelle mise à jour d’Ethereum, la viabilité de la version PoW est pour le moins incertaine.

Après quelques jours d’existence, les premiers problèmes ont commencé à apparaître. Si du côté de la blockchain en elle-même, tout semble fonctionner comme il faut, ce n’est pas le cas de toutes les applications, et plus particulièrement d’OmniBridge. Cette plateforme permet de communiquer avec la Gnosis Chain et une erreur dans le smart contract du bridge a permis à l’attaquant d’exécuter des actions à la fois sur la blockchain Ethereum ainsi que sur la version PoW.

Cela viendrait du fait qu’OmniBridge utilise la Chain ID d’Ethereum en lieu et place de celle d’Ethereum PoW sur la chaîne proof-of-work. Pour faire simple, une Chain ID peut-être vue comme le numéro d’identité d’une blockchain. Ce dysfonctionnement a permis à l’attaquant de vider les ETHW sur le smart contract d’OmniBridge d’Ethereum PoW.

Ce hack a été mis en lumière par les équipes BlockSec :

1/ Alert | BlockSec detected that exploiters are replaying the message (calldata) of the PoS chain on @EthereumPow. The root cause of the exploitation is that the bridge doesn't correctly verify the actual chainid (which is maintained by itself) of the cross-chain message.

— BlockSec (@BlockSecTeam) September 18, 2022