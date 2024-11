Ethereum : l’État du Michigan détient 10,4 millions de dollars d’ETF ETH pour son fonds de pension

Après avoir ajouté de l’ETF Bitcoin à son fonds de pension l’été dernier, l’État du Michigan se tourne maintenant vers Ethereum (ETH). Cette fois, ce sont les produits de Grayscale qui ont retenu l’attention.

Le Michigan ajoute des ETF Ethereum (ETH) à son fonds de pension

Malgré le lancement des ETF spot Ethereum (ETH) cet été aux États-Unis, ceux-ci ont plus de mal à convaincre qui leurs homologues adossés à Bitcoin (BTC). Malgré tout, cela ne semble pas décourager l'État du Michigan, qui a investi massivement dans les ETF Ethereum de Grayscale.

En effet, c'est d'abord Matthew Sigel, le responsable de la recherche sur les actifs numériques de VanEck, qui a repéré la nouveauté sur X.

En regardant du côté du formulaire 13F adressé à la Securities and Exchange Commission (SEC), nous constatons ainsi que le fonds de pension détient non seulement de l'ETHE, le principal ETH Ethereum de Grayscale, mais également la version « mini » de ce fonds. Au cours actuel, l'ensemble de ces parts valent environ 10,4 millions de dollars :

Extrait des investissements du fonds de pension de l'État du Michigan

Ainsi, ces investissements s'inscrivent dans la continuité de ceux ayant déjà été effectué au mois de juillet dernier. Et pour cause, l'État avait alors ajouté 110 000 parts de l'ETF Bitcoin spot d'Ark Invest et de 21Shares, soit l'équivalent de près de 7,4 millions de dollars aujourd'hui.

De son côté, l'ETH s'échange à 2 460 dollars, stable sur 24 heures sur fond d'attentisme avant les résultats de l'élection présidentielle américaine. En ce qui concerne les ETF Ethereum, ceux-ci ont connu une nouvelle journée de sorties nettes lundi, et ce, à hauteur de 63,2 millions de dollars.

