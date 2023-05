Ethereum : Coinbase suspend pendant 72 heures le retrait des récompenses de staking

Depuis mardi soir, l’exchange de cryptomonnaies Coinbase a suspendu le retrait des récompenses résultant des ETH en staking. Dans un contexte de conflit ouvert entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et Coinbase, les équipes de l’entreprise tiennent à rassurer leurs clients : les retraits seront de nouveau ouverts en fin de semaine.

Le retrait des récompenses est suspendu pour trois jours

Mardi soir, Coinbase a annoncé la suspension temporaire des retraits relatifs aux récompenses du staking d’ETH. Selon les équipes de l’exchange le plus important des États-Unis, une panne à l’impact mineure serait la source de ce problème. Un retour à la normale est estimé d’ici les prochaines 72 heures.

L’entreprise cotée en bourse tient à rassurer ses utilisateurs et investisseurs. Selon sa page Web relative aux pannes techniques, les ETH stakés ne sont pas impactés et les récompenses de staking seront toujours distribuées à leurs détenteurs.

« Vos ETH stakés sont en sécurité et gagnent des récompenses pendant cette interruption temporaire. Nos équipes travaillent pour résoudre ce problème dès que possible et toutes les récompenses accumulées seront payées. »

Les services de staking, comme celui proposé par Coinbase, sont très prisés par les investisseurs ayant un capital économique limité. En effet, pour participer au staking sur la blockchain Ethereum via l’exchange, il n’est pas nécessaire de détenir 32 ETH, équivalant à 53 000 dollars au cours actuel. De même, le service de Coinbase n’exige pas la construction d’un nœud blockchain, simplifiant ainsi le quotidien des investisseurs.

? Laissez-vous guider pas à pas dans l’achat de vos premiers bitcoins

Découvrir Coinbase

9€ de bitcoin offerts pour votre 1er achat

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Le staking : un enjeu de régulation aux États-Unis

Tandis que les services de staking sont autorisés en Europe, ces derniers ne font pas l’unanimité chez les régulateurs outre-Atlantique.

En février 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) a condamné la plateforme Kraken à un versement de 30 millions de dollars « pour l'offre non enregistrée et la vente de titres » par le biais de son programme de staking. Par conséquent, Kraken a cessé de proposer son service de staking à la clientèle américaine.

De même, en mars dernier, la SEC a rappelé à l’ordre Coinbase concernant son programme de staking. Brian Armstrong, le PDG de l’exchange, s’est défendu en demandant une clarification réglementaire sur le sujet afin d’envisager de futures règles claires, précises et applicables sur le territoire américain.

Le mois suivant, face à l’inaction de la SEC, Coinbase a intentée une action en justice contre l’institution dirigée par Gary Gensler. Cette dernière s’est défendue lundi dernier, tant bien que mal, dans un communiqué décrivant la plainte de l’entreprise comme injustifiée. Ainsi, l’affaire reste à suivre.

? Tout comprendre au staking en quelques minutes

[discord]

Source : Coinbase

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.