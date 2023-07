Chaque jeudi, retrouvez notre analyse de l'Ether (ETH) de la blockchain Ethereum avec le point sur son évolution et les principales informations à retenir.

En ce jeudi 13 juillet 2023, le prix de l'Ether (ETH) évolue pour le moment à la baisse et s'échange autour des 1 870 $. Comme le Bitcoin (BTC), l'Ether est en range et manque de volumes pour en sortir. Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours de l'ETH.

L'Ether reste faible face au Bitcoin

Après un nouveau rejet hier sur le niveau des 1 900 $, l'ETH se retrouve dans le rouge sur toutes les périodes que nous surveillons.

Paire avec Ether 24 heures 7 jours 1 mois Ether / USDT -1,02% -2,99% +7,03% ETH / Bitcoin +0,44% -2,89% -6,29%

Le Bitcoin est lui toujours leader face aux altcoins avec sa dominance à 51,48%. L'ETH encaisse une chute de -2,89% sur 7 jours face au BTC.

Un range qui dure depuis 3 mois

Avec une chute de -1,02% sur 24 heures, le cours de l'Ether reste tout simplement à plat à l'intérieur d'une longue latéralisation qui dure depuis le mois d'avril dernier. Parfaitement à l'équilibre, le prix est actuellement bloqué en milieu de range entre sa Tenkan (en turquoise) et sa Kijun (en violet) journalières, c'est donc neutre.

Graphique du cours de l'Ether en journalier (Daily)



Casser la Tenkan à la hausse permettrait au prix de repasser haussier sur le très court terme et de pouvoir se servir de toutes les courbes de l'Ichimoku en support pour aller potentiellement casser les 2 000 $, résistance importante et borne haute de ce range.

À l'inverse, en cas de cassure de la Kijun par le bas, le prix pourrait rapidement se retrouver sur son prochain support à 1 700 $.

La volatilité devrait se poursuivre aujourd'hui encore

Hier a eu lieu le rendez-vous économique le plus important de la semaine aux États-Unis avec la publication de l'Indice des Prix à la Consommation pour juin (IPC). L'inflation a été annoncée à 3%, juste en dessous de ce qui était prévu à 3.1% et bien plus bas qu'en mai à 4%. On aurait donc pu s'attendre à un beau mouvement haussier sur le BTC et l'ETH, mais l'absence de volumes n'a pas aidé.

Avec les Inscriptions au Chômage et le Prix à la production à partir de 14h30, les cryptomonnaies devraient subir à nouveau quelques secousses en début d'après-midi.

Calendrier économique (Source : Investing.com)

Bientôt des NFT dans nos jeux mobiles grâce à Google ?

Pour terminer, voici un résumé des informations qu'il ne fallait pas rater ces dernières heures :

Source graphique : TradingView

