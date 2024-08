ETH sous 3 000 dollars et BTC à 61 000 dollars : que se passe-t-il sur le marché des cryptomonnaies ?

Vendredi en fin de journée, le marché des cryptomonnaies a entamé une baisse importante, avec un BTC touchant presque les 60 000 dollars et un ETH allant jusqu’à repasser sous les 3 000 dollars. Qu’est-ce qui justifie cette baisse ?

Le marché des cryptomonnaies voit rouge

Cette semaine, le Bitcoin (BTC) était sur le point de franchir de nouveau le cap des 70 000 dollars. Malgré le tournant positif que prenaient les prix, la volatilité à court terme en a décidé autrement.

C’est ainsi que lors de l’écriture de ces lignes, ce même BTC s’échange à 61 400 dollars après avoir presque touché les 60 000 dollars durant la nuit. De son côté, l’ETH voit désormais son prix sous 3 000 dollars, entamant dès lors une 5e journée consécutive de baisse :

Figure 1 — Cours de l’ETH en graphique journalier

Du côté des liquidations, nous avons pu observer 300 millions de dollars de fermeture forcée de positions. Dans cette somme, les positions « long » payent le prix fort, avec 260 millions de dollars de volumes liquidés.

Maintenant, le BTC navigue de nouveau sur sa zone support de 60 000 dollars, qui a rarement été franchie à la baisse au cours des 5 derniers mois :

Figure 2 — Cours du BTC en graphique journalier

Malgré tout, les raisons de cette baisse ne semblent pas se trouver au cœur de l’écosystème, aucune actualité interne suffisamment négative ne pouvant expliquer à elle seule la chute des cours.

Une crainte du risque de récession ?

Ainsi, pour trouver un début d’explication, il faudrait plutôt se tourner vers l’économie mondiale, avec des marchés qui craignent le risque d’une récession. D’ailleurs, la journée de vendredi aurait été la pire depuis la crise Covid de 2020, avec une perte de 2 900 milliards de dollars :

🩸 Le marché des actions enregistre une perte de 2900 milliards de dollars en raison des craintes d'une récession mondiale. Le pire jour depuis le krach du Covid de 2020 📉 pic.twitter.com/6TH4OrsE1s — Cryptoast (@CryptoastMedia) August 2, 2024

Nous évoquions ainsi les licenciements d’Intel et son action entraînée à la baisse, mais d’autres titres ont subi une chute importante. Toujours aux États-Unis, Amazon a par exemple perdu près de 8,8 %, Goldman Sachs a cédé 5,9 % et American Express, 6,6 %.

De son côté, l’Europe n’est pas non plus épargnée, avec des titres souffrant plus que d’autres, comme la Société Générale qui perd 5,9 %, 5,65 % pour le Crédit Agricole et 4,77 % pour Schneider Electric. Nous pouvons aussi souligner le cas du mastodonte de l’automobile Stellantis et ses 7 jours consécutifs de baisse, dans le sillage de bénéfices en baisse de 48 %.

Face à un tel climat économique, les investisseurs institutionnels préfèrent généralement réduire leurs expositions sur des positions qualifiées de risquées. Les cryptomonnaies entrant dans cette catégorie, elles font ainsi figure de victimes collatérales.

Désormais, il s’agira d’observer dans quelle mesure la corrélation se poursuit, et l’impact que cela pourrait causer sur l’écosystème.

