Le géant Intel se sépare de 15 000 employés – L’action INTC chute nettement

Des déceptions chez Intel. Le géant de la Tech se sépare de 15 000 de ses employés suite à des résultats jugés insatisfaisants. En réaction, le cours de l’action INTC a décroché. Le point sur ce qui s’est joué.

Intel licencie de nombreux employés

La décision a été prise suite à des résultats du second trimestre particulièrement décevants pour le géant de la Tech. Ce dernier a perdu 1 % de revenus d’une année à l’autre. En réaction, l’entreprise annonce se séparer de 15 000 employés, dans l’espoir de faire des économies de 10 milliards de dollars dans les dépenses.

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter des actions Intel (INTC) ? Guide détaillé 2024

Cela correspond à 15 % des équipes d’Intel, la vague de licenciements est donc particulièrement haute. Elle s’explique par le fait que le géant de la Tech n’est pas parvenu à capitaliser suffisamment sur le développement de l’intelligence artificielle (IA). Alors que certains de ses concurrents ont vu leurs revenus grimper en flèche, cela n’a pas été le cas pour Intel.

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a évoqué ses regrets dans un email envoyé aux employés :

« C’est la chose la plus difficile que j’ai faite dans ma carrière. Ma promesse est que nous allons prioriser une culture d’honnêteté, d’ouverture, de transparence et de respect. »

Acheter des actions sur eToro



Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

L’action d’Intel (INTC) chute nettement

Dans un monde où les entreprises de la Tech se gorgent de l’enthousiasme lié à l’IA, la nouvelle a été bien sûr mal perçue, car elle souligne un manque d’adaptation d’Intel. En réaction, l’action INTC a donc décroché :

L’action d’Intel a dégringolé en une heure

L’action INTC a ainsi perdu plus de 20 % en l’espace d’une heure, soit une des chutes les plus nettes de son histoire. Au classement des entreprises les plus capitalisées, Intel vient ainsi de perdre 11 places. Pour comparaison, Nvidia, qui a eu une trajectoire inverse, avait rapporté une hausse des revenus de 88 % au premier trimestre 2024.

🌐 Sur le même sujet – « La nouvelle révolution industrielle a commencé » – Nvidia (NVDA) est devenue l’entreprise la plus capitalisée au monde

Le géant Intel est donc en difficulté. Un grand enjeu pour lui sera de mieux s’adapter à la progression rapide des technologies liées à l’intelligence artificielle.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Source : Intel

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.