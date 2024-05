ETF Ethereum (ETH) spot : dernière étape pour la validation des candidatures ?

Aujourd’hui, la SEC doit se prononcer sur un premier ETF Ethereum spot, après avoir repoussé sa décision autant que possible. Nous saurons donc dans les prochaines heures si elle approuve la candidature de VanEck, c’est-à-dire le formulaire 19b-4. Ensuite, c’est le formulaire S-1, c’est-à-dire l’enregistrement officiel de l’ETF, qui sera validé. Ces deux étapes ont été consécutives pour les ETF Bitcoin spot.

Sauf que cette fois, la SEC va devoir attraper le train en marche. Elle était en effet positionnée pour refuser la première vague d’ETF Ethereum spot, mais il semblerait qu’un ordre venu d’en haut l’ait forcée à approuver les ETF plus tôt que prévu. Résultat, elle doit demander des modifications aux formulaires S-1 dans la précipitation.

Selon un des candidats aux ETF, qui a été interrogé par nos confrères de The Block, c’est donc un bon signe, même si cela se fait plus hâtivement que prévu :

Il semblerait que le gouvernement de Joe Biden, en pleine campagne électorale, ait en effet forcé la main de la SEC afin qu’elle approuve rapidement les ETF Ethereum spot.

À ce stade, seul un candidat a enregistré un formulaire S-1 modifié : il s’agit de Fidelity. Les autres candidats doivent donc vraisemblablement eux aussi effectuer les changements. Selon Eric Balchunas de Bloomberg, ce n’est cependant qu’une question d’heures avant que l’approbation des 19b-4 arrive :

My best guess is we hear from the SEC around 4pm tomorrow. For spot btc they dropped it at 3:45pm, some others in past were slightly after 4pm. Anything poss tho https://t.co/MzTOcsmTnJ

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 22, 2024